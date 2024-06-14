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Одноклубник Довбика и Цыганкова спрогнозировал выступление сборной Украины на Евро-2024

14 июня 2024 15:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ян Коуту предсказал, как сборная Украины сыграет на Евро-2024
Ян Коуту и Артем Довбик празднуют гол. Фото: instagram.com/yan.couto/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Манчестер Сити" Ян Коуту, который провел прошлый сезон на правах аренды в "Жироне", спрогнозировал победителя чемпионата Европы по футболу. Бразилец поделился мнением и о сборной Украины

Коуту на своей странице в Instagram написал, что ждет успешных результатов от команды Сергея Реброва на Евро-2024. 

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Ян Коуту провел сезон 2023/2024 на правах аренды в "Жироне". Он стал одним из лидеров каталонской команды. Бразилец сыграл 32 матча, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. 

Ян Коуту
Ян Коуту в "Жироне". Фото: instagram.com/yan.couto/

Прогноз Коуту на Евро-2024

В "Жироне" 22-летний футболист подружился с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым. Ян Коуту сделал несколько прогнозов перед чемпионатом Европы и назвал сборную Украины командой, которая преподнесет главную сенсацию на турнире. 

Ян Коуту
Прогнозы Яна Коуту. Фото: instagram.com/yan.couto/

Ян Коуту уверен, что в финале Евро-2024 сыграют команды Франции и Португалии. Чемпионом Европы, по мнению бразильца, станут подопечные Дидье Дешама. Килиана Мбаппе признают лучшим футболистом турнира, а Криштиану Роналду станет главным бомбардиром Евро-2024. Лучшим молодым футболистом турнира, по мнению Яна Коуту, признают Ламина Ямала из сборной Испании. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
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