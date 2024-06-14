Збірна Німеччини розгромила Шотландію на Євро-2022 — відео найкращих моментів

Джамал Мусіала святкує гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Чемпіонат Європи з футболу традиційно розпочався поєдинком за участю команди із країни-господарки турніру. Збірна Німеччини з великим рахунком обіграла Шотландію.

Господарі турніру відкрили рахунок уже на 11-й хвилині зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Церемонія відкриття Євро-2024 вийшла яскравою, музичною, але аскетичною та без запрошених зірок шоубізнесу. Вболівальники чекали старту великого турніру, хоча побачити Юргена Клінсманна на полі та сера Алекса Фергюсона на трибуні було приємно.

Кай Хаверц щойно забив гол. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Німеччина пройшлася ковзанкою по супернику

Німеччина — Шотландія — 5:1 (3:0)

Голи: Вірц, 11; Мусіала, 19; Хаверц, 45 (пенальті); Фюллькруг, 68; Джан, 90+1 — Рюдігер, 86 (автогол).

Німеччина: Ноєр, Міттельштедт, Та, Рюдіґер, Кімміх, Кроос (Джан, 80), Андріх (Грос, 46), Гюндоган, Вірц (Сані, 62), Мусіала (Мюллер, 73), Хаверц (Фюлкруг, 62).

Тренер: Юліан Нагельсман.

Шотландія: Ганн, Тірні (Маккена, 76), Портеус, Хендрі, Робертсон, Ралстон, Мактоміней, Макгреґор (Маклін, 66), Крісті (Шенквенд, 82), Макґінн (Гілмор, 66), Адамс (Хенлі, 46).

Тренер: Стів Кларк.

На Євро-2024, напевно, будуть сюрпризи, але це не той випадок. Німці з перших хвилин поєдинку затиснули суперника на чужій половині поля. Шотландці протрималися десять хвилин, після чого Кімміх праворуч відпасував у центр на Вірца, і футболіст "Баєра" точно пробив з-за меж штрафного майданчика, 1:0!

Через дев'ять хвилин німці по суті зняли питання про переможця матчу. Мусіала завершив комбінацію за участю Гюндогана та Хаверца, 2:0!

Наприкінці тайму підопічні Юліана Нагельсманна ще й право на пенальті здобули після того, як Портеус мало не зламав ногу Гюндогану у своєму штрафному майданчику. Захисник збірної Шотландії побачив собі червону картку, а Кай Хаверц реалізував перший одинадцятиметровий на чемпіонаті Європи, 3:0!

Збірна Німеччини створила дюжину моментів, продемонструвала непогану реалізацію та у другому таймі зменшила оберти. Хоча це не завадило їй домінувати на полі.

На 68-й хвилині забив Ніклас Фюллькруг, який за чотири хвилини до цього вийшов на поле. Форвард "Боруссії" отримав м'яч у штрафному майданчику і з усієї сили точно пробив у сітку, 4:0! Невдовзі Ніклас буквально "продавив" оборону суперника та оформив дубль, але рефері не зарахував той гол через офсайд.

Шотландія зробила щасливими вболівальників на 86-й хвилині. Навіс від Робертсона у штрафний майданчик Ноєра закінчився знижкою Маккенни на голову Рюдігера, який послав м'яч у сітку, 4:1! У компенсований час ще й Емре Джан забив, 5:1!

Паралельно в цей час німецька спортивна преса вже писала, що команда Нагельсманна гідна зіграти у фіналі турніру. Але не варто забувати, що вже в наступному матчі у німців буде небезпечніший суперник — Угорщина. Шотландці намагатимуться реабілітуватися у матчі проти Швейцарії.

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