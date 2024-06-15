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Церемонія відкриття Євро-2024 — як це було — відео

15 червня 2024 08:59
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Агабекян Карен
редактор
Німеччина – Шотландія – відео та фото з відкриття чемпіонату Європи-2024
Уболівальники перед матчем Німеччина — Шотландія. Фото: Reuters/Leonhard Simon
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Німеччині стартував чемпіонат Європи з футболу. У першому матчі господарі турніру приймали команду Шотландії.

Німецька "машина" яскраво провела матч та перемогла з рахунком 5:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшло відкриття Євро-2024

Перед відкриттям турніру шотландські уболівальники активно себе поводили й запам’яталися національним колоритом та кількістю випитого алкоголю.

Навіть під час матчу вони перекрикували німецьких фанатів, яких було набагато більше.

Серед гостей відкриття можна було побачити багато зірок спорту. На матч прибув навіть новий головний тренер "Фенербахче" Жозе Моуріньо, який зустрів легендарного шотландського тренера Сера Алекса Фергюсона, з "Манчестер Юнайтед" якого у його "Челсі" були жорсткі протистояння за чемпіонства АПЛ.

Сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуриньо
Сер Алекс Фергюсон та Хозе Моуріньо. Фото: Twitter

Матч Німеччина — Шотландія

Команда Юліана Нагельсманна легко перемогла, а її ветерани змогли відзначитися деякими рекордами.

Голкіпер "бундестіму" Мануель Нойєр досягнув відразу двох рекордів. Він зрівнявся з французом Уго Льорісом за найбільшою кількістю матчів на великих турнірах — по 35 ігор.

Открытие Евро-2024
Відкриття Євро-2024. Фото: x.com/EURO2024

При цьому легенда обійшла Філіпа Лама за кількістю зіграних матчів за збірну Німеччини (35), де він грав у стартовому складі. У другому турі групового етапу футболіст за цим показником, але в масштабі всіх команд, може зрівнятися з італійцем Пауло Мальдіні (36). Першим у рейтингу стоїть португалець Кріштіану Роналду (43).

Автор першого забитого м'яча в матчі Флоріан Віртц із "Баєра" став наймолодшим футболістом, який забив за Німеччину на Євро. У віці 21 року і 42 днів він обійшов Кая Гаверца.

У грі з шотландцями Гаверца також обійшов Джамал Мусіала — 21 рік і 109 днів. Він же отримав приз найкращого футболіста матчу.

Проти Шотландії відзначився лідер і ветеран збірної Німеччини Тоні Кроос. Легенда віддала 101 точний пас зі 102. Відсоток точності передач 99% став рекордним на чемпіонатах Європи для гравців, які віддали понад 100 пасів. Зазначимо, що після турніру він завершить кар'єру.

Також збірна Німеччини стала сьомою командою на чемпіонатах Європи, яка забила п'ять і більше голів. Раніше це вдавалося Югославії, Швеції, Нідерландам, Данії і по два рази Франції та Іспанії.

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Шотландія
Євро-2024 по футболу
Збірна Німеччини з футболу
футбол

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