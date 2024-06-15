Євро-2024 - збірна Швейцарії з рахунком 3-1 перемогла Угорщину

Збірна Швейцарії з футболу. Фото: УЄФА

На чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині відбувся другий матч першого туру в групі А. Збірна Угорщини зустрілася з командою Швейцарії.

Попри розклади перед турніром, швейцарці перемогли угорців, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч Угорщини проти Швейцарії

Швейцарії, яка має більш статусний склад, але останні два роки показує не найкращий футбол, удалося забити на 13-й хвилині. Ебішер тонко зіграв у центр штрафного майданчика, де Дуа пробив повз Гулачі.

На 45-й хвилині Ебішер зупинив м'яч перед штрафним майданчиком і точно пробив у правий кут воріт — 0:2.

У другому таймі Угорщині вдалося зіграти успішніше щодо реалізації моментів. На 66-й хвилині в ході контратаки Собослаї подав на дальню, штангу, куди прибіг Ворго, що почав атаку, і ударом головою в падінні відіграв один м'яч.

Угорщина намагалася відігратися, але пропустила на 93 хвилині. Зоммер закинув м'яча на чужу половину поля на Емболо, який пробив Гулачі.

Зазначимо, що у групі А у першому турі Німеччина перемогла Шотландію з рахунком 5:1.

Угорщина — Швейцарія 1:3

Голи: Ворго, 66 — Дуа, 13, Ебішер, 45, Емболо, 90+3

Угорщина: Гулачі — Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Солої (Адам, 80) — Фіоло, А. Надь (Кляйнхайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардаї, 79) — Шолої, Собослаї — Ворга.

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканжи, Родрігес — Відмер (Стергіу, 68), Джака, Фройлер (Сьєрро, 85), Ндойє (Рідер, 86) — Ебішер, Варгас (Емболо, 74) — Дуа (Амдуні, 68).

Попередження: Солої, Фіоло — Відмер, Фройлер.

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