Євро-2024 - збірна Швейцарії з рахунком 3-1 перемогла Угорщину

Швейцарія на Євро-2024 дотиснула команду Угорщини
На чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині відбувся другий матч першого туру в групі А. Збірна Угорщини зустрілася з командою Швейцарії.
Попри розклади перед турніром, швейцарці перемогли угорців, повідомляє портал Новини.LIVE.
Матч Угорщини проти Швейцарії
Швейцарії, яка має більш статусний склад, але останні два роки показує не найкращий футбол, удалося забити на 13-й хвилині. Ебішер тонко зіграв у центр штрафного майданчика, де Дуа пробив повз Гулачі.
На 45-й хвилині Ебішер зупинив м'яч перед штрафним майданчиком і точно пробив у правий кут воріт — 0:2.
У другому таймі Угорщині вдалося зіграти успішніше щодо реалізації моментів. На 66-й хвилині в ході контратаки Собослаї подав на дальню, штангу, куди прибіг Ворго, що почав атаку, і ударом головою в падінні відіграв один м'яч.
Угорщина намагалася відігратися, але пропустила на 93 хвилині. Зоммер закинув м'яча на чужу половину поля на Емболо, який пробив Гулачі.
Зазначимо, що у групі А у першому турі Німеччина перемогла Шотландію з рахунком 5:1.
Угорщина — Швейцарія 1:3
Голи: Ворго, 66 — Дуа, 13, Ебішер, 45, Емболо, 90+3
Угорщина: Гулачі — Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Солої (Адам, 80) — Фіоло, А. Надь (Кляйнхайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардаї, 79) — Шолої, Собослаї — Ворга.
Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканжи, Родрігес — Відмер (Стергіу, 68), Джака, Фройлер (Сьєрро, 85), Ндойє (Рідер, 86) — Ебішер, Варгас (Емболо, 74) — Дуа (Амдуні, 68).
Попередження: Солої, Фіоло — Відмер, Фройлер.
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