Матч Іспанія - Хорватія: Модрік та інші футболісти балканців провалилися

Гравці збірної Іспанії з футболу. Фото: УЄФА

На чемпіонаті Європи-2024 з футболу у Німеччині стартував перший тур у групі B. Відкрив його матч Іспанії проти Хорватії.

У першому турі Іспанія розгромила Хорватію, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч Іспанія — Хорватія

Матч розпочався на рівних у плані контроля м'яча. При цьому іспанці часто жертвували цим компонентом, щоб ловити суперника і створювати вільні зони.

Іспанці змогли вперше забити на 29 хвилині. Руїс запустив м'яч на хід Мораті, який обіграв Ліваковича — 1:0.

Через три хвилини Іспанія забила другий м'яч. Руїс, який стояв перед штрафним, отримав м'яч, обіграв захисника і пробив низом у правий кут воріт.

Наприкінці перового тайму Ямал із правого флангу закрутив м'яч у штрафний майданчик, де першим на м'ячі був Карвахаль — 3:0.

У другому таймі команда із Піреней віддала м'яч хорватам. На 78-й хвилині стався дивний епізод біля воріт Іспанії. Голкіпер Іспанії у своєму штрафному майданчику віддав м'яч супернику Майєру і той віддав на 11 метрів на Петковича. Тому треба було забити у порожні ворота, але його збив Родрі — пенальті.

Симон відбив удар Петковича, але першим на підборі був Перишич і той віддав на Петковича, котрий у порожні ворота не промазав. Хорватам не довелося радіти, оскільки ВАР зафіксував офсайд та скасував гол.

Зазначимо, що Ямаль став наймолодшим автором гольової передачі на чемпіонатах Європи — у віці 16 років та 338 днів.

Іспанія – Хорватія 3:0 (3:0, 0:0)

Голи: Мората, 29, Фабіан Руїс, 32, Карвахаль, 45+2.

Іспанія: Унаї Сімон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабіан Руїс, Родрі (Субіменді, 86), Педрі (Ольмо, 59), Вільямс (Меріно, 68), Ямаль (Ферран Торрес, 86), Мората (Ойарсабаль, 67).

Хорватія: Лівакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардіол, Модріч (Пашаліч, 65), Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Маєр, Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56).

Попередження: Родрі.

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