Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Іспанія несподівано розгромно виграла у Хорватії arrow

Іспанія несподівано розгромно виграла у Хорватії

15 червня 2024 21:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Матч Іспанія - Хорватія: Модрік та інші футболісти балканців провалилися
Гравці збірної Іспанії з футболу. Фото: УЄФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 з футболу у Німеччині стартував перший тур у групі B. Відкрив його матч Іспанії проти Хорватії.

У першому турі Іспанія розгромила Хорватію, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч Іспанія — Хорватія

Матч розпочався на рівних у плані контроля м'яча. При цьому іспанці часто жертвували цим компонентом, щоб ловити суперника і створювати вільні зони.

Іспанці змогли вперше забити на 29 хвилині. Руїс запустив м'яч на хід Мораті, який обіграв Ліваковича — 1:0.

Через три хвилини Іспанія забила другий м'яч. Руїс, який стояв перед штрафним, отримав м'яч, обіграв захисника і пробив низом у правий кут воріт.

Наприкінці перового тайму Ямал із правого флангу закрутив м'яч у штрафний майданчик, де першим на м'ячі був Карвахаль — 3:0.

У другому таймі команда із Піреней віддала м'яч хорватам. На 78-й хвилині стався дивний епізод біля воріт Іспанії. Голкіпер Іспанії у своєму штрафному майданчику віддав м'яч супернику Майєру і той віддав на 11 метрів на Петковича. Тому треба було забити у порожні ворота, але його збив Родрі — пенальті.

Симон відбив удар Петковича, але першим на підборі був Перишич і той віддав на Петковича, котрий у порожні ворота не промазав. Хорватам не довелося радіти, оскільки ВАР зафіксував офсайд та скасував гол.

Зазначимо, що Ямаль став наймолодшим автором гольової передачі на чемпіонатах Європи — у віці 16 років та 338 днів.

Іспанія – Хорватія 3:0 (3:0, 0:0)

Голи: Мората, 29, Фабіан Руїс, 32, Карвахаль, 45+2.

Іспанія: Унаї Сімон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабіан Руїс, Родрі (Субіменді, 86), Педрі (Ольмо, 59), Вільямс (Меріно, 68), Ямаль (Ферран Торрес, 86), Мората (Ойарсабаль, 67).

Хорватія: Лівакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардіол, Модріч (Пашаліч, 65), Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Маєр, Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56).

Попередження: Родрі.

Нагадаємо, Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори.

Довбик вирішив піти з "Жирони" — відомо, який клуб обрав форвард. 

Маркевич порадив Довбику ідеальний клуб для продовження кар'єри.

Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю.

Суркіс покращив пропозицію для "Зорі" — "Динамо" хоче підписати зірку УПЛ.

Збірна Хорватії з футболу
Євро-2024 по футболу
Збірна Іспанії з футболу
футбол

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування