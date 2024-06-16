Ілля Забарний розкритикував молодих гравців збірної України

Захисник збірної України Ілля Забарний. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 17 червня стартує на чемпіонаті Європи у Німеччині. Першим суперником синьо-жовтих буде команда Румунії.

Напередодні матчу центральний захисник України Ілля Забарний розповів YouTube-каналу "Триндець" про проблеми національної команди з молодими гравцями та новачками.

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За словами Забарного, є молоді гравці, які приходили до збірної та розважалися на тренуваннях, не показуючи самовіддачі.

"Я розумію все, але люди повинні розуміти, куди вони приїжджають, що це збірна, які матчі у нас і що ти виходиш не просто пограти у футбол, а виходиш за свою країну, і давати лише результат", — сказав Ілля.

Забарний висловив спокій з приводу чемпіонату Європи, оскільки всі футболісти у складі збірної розуміють значущість турніру та усвідомлюють, якою ціною було досягнуто виходу на нього, і якою ціною там грати. Ілля впевнений, що усі футболісти віддадуть усі сили.

Захисник припустив, що на ситуацію із самовіддачею можуть впливати лідери команди Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко, які здатні налаштувати гравців. При цьому Ілля хоче, щоб кожен футболіст розумів, куди він приїжджає та що має робити.

На Євро-2024 Україна зіграє у групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

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