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Зінченко визначився з новим клубом — Арсенал готує трансфер

17 червня 2024 07:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко готується до трансферу з Арсенала до відомого французького клубу
Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко буде змушений перейти до іншого клубу. Тренерський штаб "канонірів" не розраховує на досвідченого гравця.

Зінченко втратив місце в основному складі "Арсеналу", повідомляє Daily Mail.

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Керівництво лондонського "Арсеналу" збирається виставити на трансфер одразу кілька гравців. Серед них виявився й український захисник Олександр Зінченко. Гроші, які "каноніри" отримають від продажу футболістів, будуть витрачені на посилення складу.

Новий чемпіонат для Зінченка

Футболіст збірної України може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції. У його послугах зацікавлений місцевий "Марсель", який у новому сезоні тренуватиме Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець чудово знайомий із можливостями Зінченка. Він вважає, що досвід Олександра стане в пригоді "Марселю" у боротьбі за чемпіонський титул з "ПСЖ".

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/

"Олімпік" вже готує пропозицію "Арсеналу" щодо Зінченка. Французи запропонують "канонірам" 25 млн євро за 27-річного гравця. Сам Олександр зацікавлений у цьому переході заради стабільної ігрової практики у новому сезоні.

Зінченко втратив місце в основному складі "Арсеналу" навесні цього року. За весь сезон 2023/2024 українець зіграв у складі "канонірів" 35 матчів, у яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, "Челсі" готує трансфер Мудрика — де гратиме українець.

Євро-2024, день 3 — підготовка до першого матчу збірної України. 

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Олександр Зінченко
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Футбол трансфери

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