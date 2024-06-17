Зінченко готується до трансферу з Арсенала до відомого французького клубу

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко буде змушений перейти до іншого клубу. Тренерський штаб "канонірів" не розраховує на досвідченого гравця.

Зінченко втратив місце в основному складі "Арсеналу", повідомляє Daily Mail.

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Керівництво лондонського "Арсеналу" збирається виставити на трансфер одразу кілька гравців. Серед них виявився й український захисник Олександр Зінченко. Гроші, які "каноніри" отримають від продажу футболістів, будуть витрачені на посилення складу.

Новий чемпіонат для Зінченка

Футболіст збірної України може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції. У його послугах зацікавлений місцевий "Марсель", який у новому сезоні тренуватиме Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець чудово знайомий із можливостями Зінченка. Він вважає, що досвід Олександра стане в пригоді "Марселю" у боротьбі за чемпіонський титул з "ПСЖ".

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/

"Олімпік" вже готує пропозицію "Арсеналу" щодо Зінченка. Французи запропонують "канонірам" 25 млн євро за 27-річного гравця. Сам Олександр зацікавлений у цьому переході заради стабільної ігрової практики у новому сезоні.

Зінченко втратив місце в основному складі "Арсеналу" навесні цього року. За весь сезон 2023/2024 українець зіграв у складі "канонірів" 35 матчів, у яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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