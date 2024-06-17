Євро-2024, день 3 — підготовка до першого матчу збірної України

Футболісти збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Третій день на чемпіонаті Європи з футболу вперше за турнір приніс негативні емоції. Голів було менше, ніж напередодні, зате пролунало одразу два скандали.

Запам'яталася і пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва за день до матчу команди на Євро-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Сергій Ребров підтвердив, що захисник національної команди Віталій Миколенко не зіграє у поєдинку із Румунією. Футболіст "Евертона" продовжує відновлюватись від травми. Інші кадрові втрати у команди, яка представила офіційні костюми на турнір, немає.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Матчі 17 червня:

16:00 Румунія — Україна;

19:00 Бельгія — Словаччина;

22:00 Австрія — Франція.

Рекорди попереднього дня

Збірна Нідерландів змусила хвилюватися вболівальників, які влаштували в Гамбурзі "помаранчеве море". Підопічні Рональда Кумана першими пропустили від Польщі, але вирвали перемогу наприкінці матчу з рахунком 2:1. Коді Гакпо забив перший матч Нідерландів і на ЧС-2022, і Євро-2024.

Збірна Словенії довела, що її не можна скидати з рахунків у матчі із Данією. Кожен скандинавський футболіст, за винятком воротаря, завдав щонайменше одного удару по воротах суперника. Проте матч завершився нічиєю 1:1.

Програму дня завершили Сербія та Англія, уболівальники яких побилися за участю албанців за кілька годин до гри. Поєдинок вийшов не дуже цікавим (1:0), ще й російські прапори були помічені на трибунах.

Джуд Беллінгем забив Сербії Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Джуд Беллінгем став першим європейцем, який зіграв на трьох великих турнірах до того, як йому виповнився 21 рік. На ЧС-2022 та Євро-2024 він став автором перших голів збірної Англії.

Нагадаємо, "Челсі" готує трансфер Мудрика — де гратиме українець.

Трубін назвав футболіста збірної України, який має вищу швидкість, ніж у Мудрика.

"Жирона" Довбика та Циганкова хоче купити гравця з чемпіонату Росії.