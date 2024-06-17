Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Євро-2024, день 3-й — підготовка до першого матчу збірної України arrow

Євро-2024, день 3-й — підготовка до першого матчу збірної України

17 червня 2024 06:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Євро-2024, день 3 — підготовка до першого матчу збірної України
Футболісти збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Третій день на чемпіонаті Європи з футболу вперше за турнір приніс негативні емоції. Голів було менше, ніж напередодні, зате пролунало одразу два скандали.

Запам'яталася і пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва за день до матчу команди на Євро-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Сергій Ребров підтвердив, що захисник національної команди Віталій Миколенко не зіграє у поєдинку із Румунією. Футболіст "Евертона" продовжує відновлюватись від травми. Інші кадрові втрати у команди, яка представила офіційні костюми на турнір, немає.

Сергій Ребров
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Матчі 17 червня:

  • 16:00 Румунія — Україна;
  • 19:00 Бельгія — Словаччина;
  • 22:00 Австрія — Франція.

Рекорди попереднього дня

Збірна Нідерландів змусила хвилюватися вболівальників, які влаштували в Гамбурзі "помаранчеве море". Підопічні Рональда Кумана першими пропустили від Польщі, але вирвали перемогу наприкінці матчу з рахунком 2:1. Коді Гакпо забив перший матч Нідерландів і на ЧС-2022, і Євро-2024.

Збірна Словенії довела, що її не можна скидати з рахунків у матчі із Данією. Кожен скандинавський футболіст, за винятком воротаря, завдав щонайменше одного удару по воротах суперника. Проте матч завершився нічиєю 1:1.

Програму дня завершили Сербія та Англія, уболівальники яких побилися за участю албанців за кілька годин до гри. Поєдинок вийшов не дуже цікавим (1:0), ще й російські прапори були помічені на трибунах.

Джуд Беллінгем забив Сербії
Джуд Беллінгем забив Сербії Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Джуд Беллінгем став першим європейцем, який зіграв на трьох великих турнірах до того, як йому виповнився 21 рік. На ЧС-2022 та Євро-2024 він став автором перших голів збірної Англії.

Нагадаємо, "Челсі" готує трансфер Мудрика — де гратиме українець.

Трубін назвав футболіста збірної України, який має вищу швидкість, ніж у Мудрика

"Жирона" Довбика та Циганкова хоче купити гравця з чемпіонату Росії. 

футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Дайджест Євро-2024
спорт
Збірна Англії по футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку