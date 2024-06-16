Збірна Нідерландів насилу обіграла Польщу в матчі Євро-2024

Коді Гакпо забиває гол за Нідерланди Фото: Reuters/Annegret Hilse

У першому поєдинку групи D на чемпіонаті Європи з футболу зіграли збірні Польщі та Нідерландів. Обидві команди зробили ставку на атаку та грали майже "без центру поля".

Польська команда зуміла здивувати підопічних Рональда Кумана, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Нідерландів була лідером цього протистояння. Більшість першого тайму пройшла біля воріт польської команди, проте після перерви ситуація кардинально змінилася.

Войцех Щенсний пропускає гол. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Збірна Польщі дала відсіч супернику

Польща — Нідерланди — 1:2 (1:1)

Голи: Букса, 16 — Гакпо, 29; Вегхорст, 82.

Польща: Щенсний — Беднарек, Саламон (Берешинський, 86), Ківьор — Франковський, Зелінський (Пьотровський, 76), Романчук (Сліш, 55), Залівський — Урбанський (Свидерський, 55), Шиманський (Модер, 46), Букса.

Тренер: Міхал Пробіж.

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке (Ван Де Вен, 87) — Схаутен, Рейндерс, Верман (Вейналдум, 62) — Сімонс (Мален, 62), Депай (Вегхорст, 81), Гакпо (Фрімпо 81).

Тренер: Рональд Куман.

Збірна Польщі підійшла до чемпіонату Європи у хорошій формі. За тиждень до турніру ця команда обіграла Україну з рахунком 3:1. Перед матчем із Нідерландами у "кадри" були кадрові втрати. Через травму не зіграв Роберт Левандовський. Але це не завадило полякам продемонструвати, що вони серйозно претендують на вихід із групи.

Хаві Сімонс та Якуб Модер. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

У дебюті матчу збірна Нідерландів втратила декілька добрих моментів. Щенсний врятував поляків після удару Гакпо з близької дистанції, а Схаутен не влучив у порожній кут воріт. Але на 16-й хвилині підопічні Пробіжа заробили право на кутовий, і Букса переграв усіх опонентів у повітрі. Удар головою виявився точним, 1:0!

Нідерланди досить швидко зуміли відігратися. На 29-й хвилині Гакпо пробив із середньої дистанції. М'яч після рикошету від польського захисника опинився у воротах, 1:1! Збірна Польщі відразу ж пішла в атаці великими силами, і Вербрюгген не дозволив забити Ківьору та Шиманському.

Склалося враження, що Нідерландам не вистачило сил на другий тайм. Матч розвивався "на зустрічних курсах", поляки часто проводили небезпечні атаки. Підопічні Міхала Пробіжа "тиснули" на суперника, команди обмінялися серією небезпечних моментів. Вербрюгген та Щенсний стали найкращими футболістами другого тайму.

Матч міг закінчитися нічиєю, але наприкінці поєдинку Аке закинув м'яч у чужий штрафний майданчик. Вегхорст випередив Беднарека і влучним ударом з десяти метрів приніс Нідерландам перемогу, 1:2!

Поляки програли, але продемонстрували, що їх не можна скидати з рахунком у цій групі. Вже завтра Франція зіграє з Австрією та може очолити турнірну таблицю у квартеті D.

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