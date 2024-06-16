У Гамбурзі перед матчем Євро-2024 поліція стріляла у вболівальника

Поліція чергує на місці події. Фото: Reuters/Axel Schmidt

У німецькому місті Гамбург уболівальники збірних Нідерландів та Польщі готуються до матчу своїх національних збірних на Євро-2024. За декілька годин до поєдинків сталася надзвичайна подія.

Місцеві поліцейські відкрили вогонь по одному з уболівальників, повідомляє Reuters.

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У неділю, 16 червня, о 12:30 за місцевим часом поліція в Гамбурзі застосувала вогнепальну зброю проти одного з уболівальників. Причиною стала спроба нападу потерпілого на фанів збірних Нідерландів та Польщі.

Місце злочину у Гамбурзі. Фото: Reuters/Axel Schmidt

Деталі інциденту у Гамбурзі

Уболівальники двох європейських збірних маршем пройшли центром Гамбурга за декілька годин до матчу їхніх команд на Євро-2024. Один із фанів несподівано дістав із рюкзака сокиру. Поліцейські це побачили та попросили чоловіка покласти зброю на землю та підняти руки.

Натомість він замахнувся на поліцейських сокирою. Настав попереджувальний постріл у повітря, після чого правоохоронці спочатку застосували перцевий газ, а потім кілька разів вистрілили у зловмисника. Він отримав тяжкі поранення та був доставлений до лікарні.

У рюкзаку злочинця виявили пляшку із запальною сумішшю. Про мотиви потерпілого нічого не відомо. Ніхто з уболівальників не постраждав. Поліція оточила місце події.

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