В Гамбурге перед матчем Евро-2024 полиция стреляла в болельщика

Полиция дежурит на месте происшествия. Фото: Reuters/Axel Schmidt

В немецком городе Гамбург болельщики сборных Нидерландов и Польши готовятся к матчу своих национальных сборных на Евро-2024. За несколько часов до поединков произошло чрезвычайное происшествие.

Местные полицейские открыли огонь по одному из болельщиков, сообщает Reuters.

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В воскресенье, 16 июня, в 12:30 по местному времени полиция в Гамбурге применила огнестрельное оружие против одного из болельщиков. Причиной стала попытка нападения пострадавшего на фанов сборных Нидерландов и Польши.

Место преступления в Гамбурге. Фото: Reuters/Axel Schmidt

Детали инцидента в Гамбурге

Болельщики двух европейских сборных маршем прошли по центру Гамбурга за несколько часов до матча их команд на Евро-2024. Один из фанов неожиданно достал из рюкзака топор. Полицейские это увидели и попросили мужчину положить оружие на землю и поднять руки.

Вместо этого он замахнулся на полицейских топором. Последовал предупредительный выстрел в воздух, после чего правоохранители сначала применили перцовый газ, а затем несколько раз выстрелили в злоумышленника. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

В рюкзаке преступника обнаружили бутылку с зажигательной смесью. О мотивах пострадавшего ничего не известно. Никто из болельщиков не пострадал. Полиция оцепила место происшествия.

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