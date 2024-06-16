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В Гамбурге полиция начала стрелять в болельщиков — что известно

16 июня 2024 15:50
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В Гамбурге перед матчем Евро-2024 полиция стреляла в болельщика
Полиция дежурит на месте происшествия. Фото: Reuters/Axel Schmidt
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В немецком городе Гамбург болельщики сборных Нидерландов и Польши готовятся к матчу своих национальных сборных на Евро-2024. За несколько часов до поединков произошло чрезвычайное происшествие

Местные полицейские открыли огонь по одному из болельщиков, сообщает Reuters.

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В воскресенье, 16 июня, в 12:30 по местному времени полиция в Гамбурге применила огнестрельное оружие против одного из болельщиков. Причиной стала попытка нападения пострадавшего на фанов сборных Нидерландов и Польши. 

Место преступления в Гамбурге
Место преступления в Гамбурге. Фото: Reuters/Axel Schmidt

Детали инцидента в Гамбурге 

Болельщики двух европейских сборных маршем прошли по центру Гамбурга за несколько часов до матча их команд на Евро-2024. Один из фанов неожиданно достал из рюкзака топор. Полицейские это увидели и попросили мужчину положить оружие на землю и поднять руки. 

Вместо этого он замахнулся на полицейских топором. Последовал предупредительный выстрел в воздух, после чего правоохранители сначала применили перцовый газ, а затем несколько раз выстрелили в злоумышленника. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. 

В рюкзаке преступника обнаружили бутылку с зажигательной смесью. О мотивах пострадавшего ничего не известно. Никто из болельщиков не пострадал. Полиция оцепила место происшествия. 

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полиция
скандал
футбол
Евро-2024
спорт
стрельба

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