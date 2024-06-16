В Гамбурге перед матчем Евро-2024 полиция стреляла в болельщика

В Гамбурге полиция начала стрелять в болельщиков — что известно
В немецком городе Гамбург болельщики сборных Нидерландов и Польши готовятся к матчу своих национальных сборных на Евро-2024. За несколько часов до поединков произошло чрезвычайное происшествие.
Местные полицейские открыли огонь по одному из болельщиков, сообщает Reuters.
В воскресенье, 16 июня, в 12:30 по местному времени полиция в Гамбурге применила огнестрельное оружие против одного из болельщиков. Причиной стала попытка нападения пострадавшего на фанов сборных Нидерландов и Польши.
Детали инцидента в Гамбурге
Болельщики двух европейских сборных маршем прошли по центру Гамбурга за несколько часов до матча их команд на Евро-2024. Один из фанов неожиданно достал из рюкзака топор. Полицейские это увидели и попросили мужчину положить оружие на землю и поднять руки.
Вместо этого он замахнулся на полицейских топором. Последовал предупредительный выстрел в воздух, после чего правоохранители сначала применили перцовый газ, а затем несколько раз выстрелили в злоумышленника. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.
В рюкзаке преступника обнаружили бутылку с зажигательной смесью. О мотивах пострадавшего ничего не известно. Никто из болельщиков не пострадал. Полиция оцепила место происшествия.
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