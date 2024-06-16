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Игроки двух футбольных команд устроили драку в Запорожье — пострадали полицейские

16 июня 2024 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игроки двух футбольных команд устроили драку в Запорожье
Драка во время футбольного матча. Фото: скриншот Telegram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время футбольного матча в Запорожье произошел скандал. Поединок завершился массовой дракой с участием игроков обеих команд. 

Как минимум несколько спортсменов были госпитализированы в результате инцидента, сообщает Патрульная полиция Запорожской области в Facebook. 

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В Запорожье состоялся футбольный поединок, в котором приняли участие команды Хортицкой национальной академии и Патрульной полиции. После одного из игровых эпизодов участник команды правоохранителей ударил 16-летнего подростка из другой команды.

Детали скандального матча 

К моменту, когда началась драка, молодые спортсмены из ХНА вели в счете. Один из полицейских посчитал, что соперники играют слишком легко и ударил одного из них прямо на поле. Началась драка. Согласно сообщениям свидетелей этих событий, полицейские сильно избили одного из подростков. 

Драка на футболе в Запорожье
Драка на футболе в Запорожье. Фото: Telegram

На помощь студенту пришел его отец, который тоже пострадал в результате драки. У 16-летнего подростка  диагностировали сотрясение мозга и значительные ссадины. У отца подростка зафиксировали перелом челюсти и сотрясение мозга. 

Отец пострадавшего подростка
Отец пострадавшего подростка. Фото: Telegram

Полиция Запорожской области уже начала расследование по факту произошедшего. 

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полиция
драка
скандал
футбол
Запорожье
спорт

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