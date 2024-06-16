Игроки двух футбольных команд устроили драку в Запорожье — пострадали полицейские
Во время футбольного матча в Запорожье произошел скандал. Поединок завершился массовой дракой с участием игроков обеих команд.
Как минимум несколько спортсменов были госпитализированы в результате инцидента, сообщает Патрульная полиция Запорожской области в Facebook.
В Запорожье состоялся футбольный поединок, в котором приняли участие команды Хортицкой национальной академии и Патрульной полиции. После одного из игровых эпизодов участник команды правоохранителей ударил 16-летнего подростка из другой команды.
Детали скандального матча
К моменту, когда началась драка, молодые спортсмены из ХНА вели в счете. Один из полицейских посчитал, что соперники играют слишком легко и ударил одного из них прямо на поле. Началась драка. Согласно сообщениям свидетелей этих событий, полицейские сильно избили одного из подростков.
На помощь студенту пришел его отец, который тоже пострадал в результате драки. У 16-летнего подростка диагностировали сотрясение мозга и значительные ссадины. У отца подростка зафиксировали перелом челюсти и сотрясение мозга.
Полиция Запорожской области уже начала расследование по факту произошедшего.
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