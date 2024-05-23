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Глава Закарпатской федерации легкой атлетики в форме России шутил об отсоединении региона

23 мая 2024 15:55
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Глава Закарпатской федерации легкой атлетики в форме России шутил об отсоединении региона
Президент Федерации лёгкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко. Фото: скриншот
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко попал в скандал. В социальных сетях появилось видео, на котором он тренируется в спортзале в форме с надписью "RUSSIA" и шутит об отлучении Закарпатской области от Украины.

Соответствующие видео публикуют в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.

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На одном из видео Коноваленко сидит в кабинете с портретом Ленина на стене. На вопрос "Что будем делать с Закарпатьем?" он отвечает "Отделить н***й". Разговор происходит на русском языке.

На втором видео снят процесс тренировки Коноваленко. Он одет в спортивную форму с большой надписью "RUSSIA".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+

Реакция Федерации легкой атлетики Украины

В Федерации легкой атлетики Украины отреагировали на инцидент и отметили, что такой случай позорен и требует дополнительных выводов правоохранительных органов.

"Появление таких провокационных видео, когда война в Украине длится более десяти лет и от рук российских агрессоров гибнут наши граждане, возмущает каждого сознательного украинца. И легкоатлетическое сообщество не исключение. Просим правоохранительные органы и специальные службы выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку таким действиям Олега Коноваленко. Со своей стороны подчеркиваем, что ФЛАУ изучает ситуацию и готовит оперативное рассмотрение вопроса на заседание компетентных органов", — говорится в заявлении.

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скандал
спорт
Закарпатье
Легкая атлетика

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