Голова Закарпатської федерації легкої атлетики у формі Росії жартував про відокремлення регіону

Президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко. Фото: скриншот

Президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко втрапив у скандал. У соціальних мережах зʼявилось відео, на якому він тренується в спортзалі у формі з надписом "RUSSIA" та жартує про відʼєднання Закарпатської області від України.

Відповідні відео публікують у соцмережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На одному із відео Коноваленко сидить в кабінеті із портретом Леніна на стіні. На запитання "Що робитимемо із Закарпаттям?" він відповідає "Відокремити н***й". Розмова відбувається російською мовою.

На другому відео знято процес тренування Коноваленко. Він одягнений у спортивну форму із великим надписом "RUSSIA".

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+

Реакція Федерації легкої атлетики України

У Федерації легкої атлетики України відреагували на інцидент та зазначили, що такий випадок є ганебним і потребує додаткових висновків правоохоронних органів.

"Поява таких провокативних відео, коли війна в Україні триває понад десять років і від рук російських агресорів гинуть наші громадяни, обурює кожного свідомого українця. І легкоатлетична спільнота не виняток. Просимо правоохоронні органи та спеціальні служби з’ясувати всі обставини й дати правову оцінку таким діям Олега Коноваленка. Зі свого боку наголошуємо, що ФЛАУ вивчає ситуацію та готує оперативний розгляд питання на засідання компетентних органів", — йдеться у заяві.

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