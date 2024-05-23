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Відомий український легкоатлет загинув на фронті

23 травня 2024 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український легкоатлет загинув на фронті
Олег Мельничук у лавах ЗСУ. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Представник української легкої атлетики Олег Мельничук пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Колишній спортсмен загинув під час виконання оперативного завдання.

Про Мельничука згадують як про добру і чуйну людину, яка була готова завжди прийти на допомогу, повідомляє у Facebook Федерація легкої атлетики України.

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Олег Мельничук приєднався до Збройних Сил України у перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Він служив в одному зі спецпідрозділів та побував у багатьох гарячих точках на фронті. Колишній легкоатлет загинув у ніч проти 22 травня в бою з противником.

Олег Мельничук загинув на фронті
Олег Мельничук на фронті. Фото: instagram.com/alexander_mokliyak/

Що відомо про Мельничука

До повномасштабної війни Олег Мельничук професійно займався бігом. Він був широко відомий не лише в Україні, а й за її межами. Легкоатлет пропагував здоровий спосіб життя та неодноразово представляв свою країну на міжнародних змаганнях.

Мельничук був одним із добровольців, які вступили до ЗСУ наприкінці лютого 2022 року. Олег узяв позивний "Слон" і згодом опинився серед бійців спеціального призначення одного підрозділу, який взяв участь у битвах на багатьох фронтах в Україні.

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війна
спорт
Легка атлетика
Спортсмени у ЗСУ
біг

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