На фронті загинув відомий український спортсмен та тренер
Ще один український патріот пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Під час виконання завдання щодо оборони кордонів країни загинув марафонець Роман Гаврилюк.
До початку повномасштабного вторгнення росіян спортсмен вів мирне життя та займався з дітьми та юними атлетами, повідомляє Національний олімпійський комітет.
Роман Гаврилюк поповнив пантеон Героїв України, які повернулися з фронту "на щиті". Він добровільно приєднався до ЗСУ, щоб захистити країну від окупантів, але загинув 17 травня під час відбиття ворожих атак.
Чим був відомий Гаврилюк
До початку повномасштабного вторгнення Роман займався спортом на Волині. Уродженець Закарпаття був переможцем чемпіонату України у марафоні на 100 кілометрів. Також Гаврилюк демонстрував неперевершені результати забігів від Rivne Running Club, а у 2016 році у Вишгороді став чемпіоном України із забігу на 50 км.
Після закінчення активної кар'єри Роман виступав на аматорському рівні. Гаврилюк розпочав тренерську діяльність та займався з дітьми та підлітками.
Йому мав виповнитися 41 рік. У Гаврилюка залишилася дружина та двоє дітей.
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