Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow На фронті загинув відомий український спортсмен та тренер arrow

На фронті загинув відомий український спортсмен та тренер

21 травня 2024 10:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На фронті загинув відомий український спортсмен та тренер
Роман Гаврилюк під час змагання. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один український патріот пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Під час виконання завдання щодо оборони кордонів країни загинув марафонець Роман Гаврилюк.

До початку повномасштабного вторгнення росіян спортсмен вів мирне життя та займався з дітьми та юними атлетами, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Читайте також:

Роман Гаврилюк поповнив пантеон Героїв України, які повернулися з фронту "на щиті". Він добровільно приєднався до ЗСУ, щоб захистити країну від окупантів, але загинув 17 травня під час відбиття ворожих атак.

Роман Гаврилюк
Роман Гаврилюк на турнірі. Фото: facebook

Чим був відомий Гаврилюк

До початку повномасштабного вторгнення Роман займався спортом на Волині. Уродженець Закарпаття був переможцем чемпіонату України у марафоні на 100 кілометрів. Також Гаврилюк демонстрував неперевершені результати забігів від Rivne Running Club, а у 2016 році у Вишгороді став чемпіоном України із забігу на 50 км.

Після закінчення активної кар'єри Роман виступав на аматорському рівні. Гаврилюк розпочав тренерську діяльність та займався з дітьми та підлітками.

Йому мав виповнитися 41 рік. У Гаврилюка залишилася дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Шовковський кардинально змінить склад "Динамо" — що відомо. 

Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб. 

Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі.

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.

війна
спорт
Спортсмени у ЗСУ
біг
марафон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify