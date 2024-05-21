На фронті загинув відомий український спортсмен та тренер

Роман Гаврилюк під час змагання. Фото: facebook

Ще один український патріот пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Під час виконання завдання щодо оборони кордонів країни загинув марафонець Роман Гаврилюк.

До початку повномасштабного вторгнення росіян спортсмен вів мирне життя та займався з дітьми та юними атлетами, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Читайте також:

Роман Гаврилюк поповнив пантеон Героїв України, які повернулися з фронту "на щиті". Він добровільно приєднався до ЗСУ, щоб захистити країну від окупантів, але загинув 17 травня під час відбиття ворожих атак.

Роман Гаврилюк на турнірі. Фото: facebook

Чим був відомий Гаврилюк

До початку повномасштабного вторгнення Роман займався спортом на Волині. Уродженець Закарпаття був переможцем чемпіонату України у марафоні на 100 кілометрів. Також Гаврилюк демонстрував неперевершені результати забігів від Rivne Running Club, а у 2016 році у Вишгороді став чемпіоном України із забігу на 50 км.

Після закінчення активної кар'єри Роман виступав на аматорському рівні. Гаврилюк розпочав тренерську діяльність та займався з дітьми та підлітками.

Йому мав виповнитися 41 рік. У Гаврилюка залишилася дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Шовковський кардинально змінить склад "Динамо" — що відомо.

Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб.

Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі.

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.