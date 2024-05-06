На фронті загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики

Олександр Пелешенко в армії. Фото: facebook

Під час важких боїв із російськими окупантами на фронті пожертвував собою ще один український спортсмен. Відомий важкоатлет Олександр Пелешенко загинув під час виконання бойового завдання.

Пелешенко кілька років захищав Україну в лавах ЗСУ, повідомив член Федерації важкої атлетики Віктор Слободянюк.

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Український важкоатлет Олександр Пелешенко багато років славив свою країну на міжнародній арені. Він мав звання заслуженого майстра спорту України, двічі у 2016 та 2017 роках ставав чемпіоном Європи.

Пелешенко взяв участь у літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), де посів 4 місце.

Олександр Пелешенко під час турніру Фото: НОК України

Пелешенко добровільно пішов на фронт

Ще 2022 року український спортсмен добровільно приєднався до ЗСУ. Прекрасна фізична підготовка дозволила йому захищати країну найгарячіших напрямів фронту.

Олександр загинув 5 травня під час виконання бойового завдання. Обставини трагедії поки що не відомі.

Пелешенку було лише 30 років.

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