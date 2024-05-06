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На фронте погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике

6 мая 2024 17:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На фронте погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике
Александр Пелешенко в армии. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время тяжелых боев с российскими оккупантами на фронте пожертвовал собой еще один украинский спортсмен. Известный тяжелоатлет Александр Пелешенко погиб при выполнении боевого задания. 

Пелешенко несколько лет защищал Украину в рядах ВСУ, сообщил член Федерации тяжелой атлетики Виктор Слободянюк

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Украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко много лет прославлял свою страну на международной арене. Он носил звание заслуженного мастера спорта Украины, дважды, в 2016 и 2017 годах, становился чемпионом Европы. 

Пелешенко принял участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где занял 4-е место. 

Александр Пелешенко
Александр Пелешенко во время турнира. Фото: НОК Украины

Пелешенко добровольно пошел на фронт

Еще в 2022 году украинский спортсмен добровольно присоединился к ВСУ. Прекрасная физическая подготовка позволила ему защищать страну на самых горячих направлениях фронта. 

Александр погиб 5 мая во время выполнения боевого задания. Обстоятельства трагедии пока неизвестны. 

Пелешенко было всего 30 лет. 

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война
спорт
Спортсмены в ВСУ
тяжелая атлетика
Александр Пелешенко

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