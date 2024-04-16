На фронте погиб известный болельщик Динамо Киев

Алексей Кулинич в армии. Фото: telegram

На войне с российскими оккупантами пожертвовал собой болельщик киевского "Динамо". Он добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины и защищал страну в самых горячих точках.

Алексей Кулинич до последнего дня поддерживал любимую команду, сообщил telegram-аккаунт "Динамо".

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Кем был Алексей Кулинич

Киевское "Динамо" официально сообщило о потере одного из своих преданных болельщиков. Он добровольно отправился на фронт и служил в 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Алексей Кулинич любил "Динамо" и даже в армии носил нашивку с эмблемой киевского клуба.

"Он отдал свою жизнь защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех", — написали в "Динамо".

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