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На фронте погиб известный болельщик Динамо Киев

16 апреля 2024 15:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На фронте погиб известный болельщик Динамо Киев
Алексей Кулинич в армии. Фото: telegram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На войне с российскими оккупантами пожертвовал собой болельщик киевского "Динамо". Он добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины и защищал страну в самых горячих точках. 

Алексей Кулинич до последнего дня поддерживал любимую команду, сообщил telegram-аккаунт "Динамо". 

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Еще один представитель сообщества болельщиков вернулся с фронта "на щите". Алексей Кулинич, который был известен позывным "Профессор", погиб во время боя с российскими интервентами. 

Кем был Алексей Кулинич 

Киевское "Динамо" официально сообщило о потере одного из своих преданных болельщиков. Он добровольно отправился на фронт и служил в 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. 

Алексей Кулинич любил "Динамо" и даже в армии носил нашивку с эмблемой киевского клуба. 

"Он отдал свою жизнь защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех", — написали в "Динамо". 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.

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