На фронте погиб известный болельщик Динамо Киев
На войне с российскими оккупантами пожертвовал собой болельщик киевского "Динамо". Он добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины и защищал страну в самых горячих точках.
Алексей Кулинич до последнего дня поддерживал любимую команду, сообщил telegram-аккаунт "Динамо".
Еще один представитель сообщества болельщиков вернулся с фронта "на щите". Алексей Кулинич, который был известен позывным "Профессор", погиб во время боя с российскими интервентами.
Кем был Алексей Кулинич
Киевское "Динамо" официально сообщило о потере одного из своих преданных болельщиков. Он добровольно отправился на фронт и служил в 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Алексей Кулинич любил "Динамо" и даже в армии носил нашивку с эмблемой киевского клуба.
"Он отдал свою жизнь защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех", — написали в "Динамо".
Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.
Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".
Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.
"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.
Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.
Читайте Новини.LIVE!