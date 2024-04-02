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На войне с россиянами погиб украинский боксер из Севастополя

2 апреля 2024 18:40
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Агабекян Карен
редактор
На войне с россиянами погиб украинский боксер из Севастополя
Погибший боксер Валерий Родионов. Фото: Комитет молодежи и спорта
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зоне боевых действий погиб украинский боксер Валерий Родионов. Уроженец Севастополя после оккупации Крыма защищал свою страну, а не побежал получать российский паспорт.

О гибели спортсмена сообщил Спортивный комитет Украины.

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Кем был погибший боксер Родионов

Родионову на момент гибели было 35 лет. Герой с июня 2023 года служил в спецподразделении "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины. На его счету были различные операции, среди которых на острове Змеиный.

Погиб Родионов 15 марта 2024 года от взрывной травмы во время боевого задания.

Полномасштабную войну с российскими оккупантами Родионов принял на службе в Нацполиции. Сначала патрулировал город, а в декабре 2022-го начал служить в подразделении полиции "Сафари", а с 17 февраля 2023-го занимал должность заместителя командира штурмовой бригады Ноцполиции "Лють".

Как спортсмен Родионов стал КМС по боксу еще в 2004 году после победы на чемпионат е АР Крым.

После переезда в Киев продолжал заниматься боксом, начал пробовать силы в баскетболе. Параллельно обучался на правоведении и затем стал полицейским.

Напомним, россияне нанесли удар по футбольной базе одного из лидеров УПЛ. 

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