На войне погиб известный ультрас Динамо и спортсмен

Ультрас "Динамо" Иван "Бонус" Фесенюк. Фото: WBC

В зоне боевых действий очередную потерю понесли ультрас киевского "Динамо". Также потерял и мир спорта, поскольку погибший был известным кикбоксером и тренером.

На войне погиб Иван "Бонус" Фесенюк, сообщили ультрас "Динамо" WBC.

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Фесенюк был представителем динамовской группировки фанатов Capitals. После начала полномасштабного вторжения в Украину отправился добровольцем на защиту страны.

Погиб герой во время последнего боевого выхода.

"С началом новой фазы российско-украинской войны он приобщился к защите нашей Родины. К сожалению, во время своего последнего боевого выхода "Бонус" погиб.

Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким Ивана. Украина потеряла одного из лучших своих сыновей. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге, это большая потеря для бело-синего движения", — говорится в сообщении.

Отметим, что Фесенюк был мастером спорта по кикбоксингу. До российского полномасштабного вторжения активно тренировал молодежь и представителей ультрас.

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