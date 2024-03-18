На війні загинув відомий ультрас Динамо та спортсмен

Ультрас "Динамо" Іван "Бонус" Фесенюк. Фото: WBC

У зоні бойових дій чергову втрату понесли ультрас київського "Динамо". Також втратив світ спорту, оскільки загиблий був відомим кікбоксером та тренером.

На війні загинув Іван "Бонус" Фесенюк, повідомили ультрас "Динамо" WBC.

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Фесенюк був представником динамівського угруповання фанатів Capitals. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну відправився добровольцем на захист країни.

Загинув герой під час останнього бойового виходу.

"З початком нової фази російсько-української війни він долучився до захисту нашої Батьківщини. На жаль, під час свого останнього бойового виходу "Бонус" загинув.

Висловлюємо щирі співчуття родичам і близьким Івана. Україна втратила одного з найкращих своїх синів. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг, це неабияка втрата для біло-синього руху", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Фесенюк був майстром спорту з кікбоксингу. До російського повномасштабного вторгнення він активно тренував молодь та представників ультрас.

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