На фронті загинув спортсмен, який зник безвісти минулого літа
Українська спортивна спільнота зазнала ще однієї втрати. Підтвердилася загибель відомого майстра з веслування Дмитра Губанова.
Спортсмен загинув на фронті під час боротьби з окупантами, повідомляє Федерація академічного веслування України.
Дмитро Губанов був багаторазовим чемпіоном України з веслування. Він ставав бронзовим призером Європи та входив до національної олімпійської команди країни.
У перші тижні повномасштабного вторгнення росіян Губанов добровільно приєднався до Збройних Сил України. Він зі зброєю в руках захищав країну від російських окупантів, побував на найгарячіших напрямках фронту.
Трагічна звістка про Губанова
Ще 2 серпня 2023 року Дмитро перестав виходити на зв'язок. Він вважався зниклим безвісти. Сім'я захисника України до останнього сподівалася, що Губанов залишився живим, проте стало відомо про загибель спортсмена.
У 28-річного Губанова залишилися дружина та дочка.
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