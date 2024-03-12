На фронті загинув спортсмен, який зник безвісти минулого літа

Дмитро Губанов у війську. Фото: Федерація академічного веслування України/Rowing Ukraine

Українська спортивна спільнота зазнала ще однієї втрати. Підтвердилася загибель відомого майстра з веслування Дмитра Губанова.

Спортсмен загинув на фронті під час боротьби з окупантами, повідомляє Федерація академічного веслування України.

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Дмитро Губанов був багаторазовим чемпіоном України з веслування. Він ставав бронзовим призером Європи та входив до національної олімпійської команди країни.

У перші тижні повномасштабного вторгнення росіян Губанов добровільно приєднався до Збройних Сил України. Він зі зброєю в руках захищав країну від російських окупантів, побував на найгарячіших напрямках фронту.

Трагічна звістка про Губанова

Ще 2 серпня 2023 року Дмитро перестав виходити на зв'язок. Він вважався зниклим безвісти. Сім'я захисника України до останнього сподівалася, що Губанов залишився живим, проте стало відомо про загибель спортсмена.

У 28-річного Губанова залишилися дружина та дочка.

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