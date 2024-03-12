Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow На фронті загинув спортсмен, який зник безвісти минулого літа arrow

На фронті загинув спортсмен, який зник безвісти минулого літа

12 березня 2024 10:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На фронті загинув спортсмен, який зник безвісти минулого літа
Дмитро Губанов у війську. Фото: Федерація академічного веслування України/Rowing Ukraine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська спортивна спільнота зазнала ще однієї втрати. Підтвердилася загибель відомого майстра з веслування Дмитра Губанова.

Спортсмен загинув на фронті під час боротьби з окупантами, повідомляє Федерація академічного веслування України.

Читайте також:

Дмитро Губанов був багаторазовим чемпіоном України з веслування. Він ставав бронзовим призером Європи та входив до національної олімпійської команди країни.

У перші тижні повномасштабного вторгнення росіян Губанов добровільно приєднався до Збройних Сил України. Він зі зброєю в руках захищав країну від російських окупантів, побував на найгарячіших напрямках фронту.

Трагічна звістка про Губанова

Ще 2 серпня 2023 року Дмитро перестав виходити на зв'язок. Він вважався зниклим безвісти. Сім'я захисника України до останнього сподівалася, що Губанов залишився живим, проте стало відомо про загибель спортсмена.

У 28-річного Губанова залишилися дружина та дочка.

Нагадаємо, Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.

Біатлоністка Джима встановила новий рекорд.

Голкіпер Андрій Трубін залишить "Бенфіку" заради трансферу у топклуб.

"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.

Мудрик забив "Ньюкаслу" — як уболівальники "Челсі" відреагували на гол українця.

війна
спортсмен
Спортсмени у ЗСУ
Веслувальний спорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство