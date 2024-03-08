Український вболівальник із Криму загинув на фронті на Донеччині

Віталій Ніжинський на фронті. Фото: facebook.com/ultrastavriya1958

Спільнота футбольних уболівальників України зазнала ще однієї втрати. Відданий шанувальник сімферопольської "Таврії" Віталій Ніжинський загинув у боротьбі з російськими окупантами.

За два роки український воїн побував у найгарячіших точках фронту, повідомляє у Facebook "Ультрас Таврія Сімферополь".

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Віталій Ніжинський із самого дитинства вболівав за сімферопольську "Таврію". Він закінчив професійний медичний коледж у Бериславі, став фельдшером швидкої допомоги. В останні роки жив та працював у Польщі.

Віталій Ніжинський у лавах ЗСУ. Фото: facebook.com/ultrastavriya1958

Бойовий шлях Ніжинського

У перші дні повномасштабного вторгнення росіян Віталій повернувся до України та добровільно приєднався до ЗСУ. Ніжинський вибрав позивний "Док". Він став молодшим сержантом 1-ї роти, взводу вогневої підтримки, 1-го штурмового батальйону 3ОШБр.

Ніжинський взяв участь у деокупації Київської області, звільняв від окупантів Херсонську область, боровся з інтервентами на Запорізькому напрямку. В останні місяці протистояв росіянам у Донецькій області. Віталій зазнав смертельного поранення біля села Богданівка. Ніжинського евакуювали, він переніс декілька операцій. Серце захисника України перестало битися 3 березня.

Ніжинському назавжди залишилось 27 років.

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