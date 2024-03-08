Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український вболівальник із Криму загинув на фронті на Донеччині arrow

Український вболівальник із Криму загинув на фронті на Донеччині

8 березня 2024 10:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український вболівальник із Криму загинув на фронті на Донеччині
Віталій Ніжинський на фронті. Фото: facebook.com/ultrastavriya1958
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спільнота футбольних уболівальників України зазнала ще однієї втрати. Відданий шанувальник сімферопольської "Таврії" Віталій Ніжинський загинув у боротьбі з російськими окупантами.

За два роки український воїн побував у найгарячіших точках фронту, повідомляє у Facebook "Ультрас Таврія Сімферополь".

Читайте також:

Віталій Ніжинський із самого дитинства вболівав за сімферопольську "Таврію". Він закінчив професійний медичний коледж у Бериславі, став фельдшером швидкої допомоги. В останні роки жив та працював у Польщі.

Віталій Ніжинський
Віталій Ніжинський у лавах ЗСУ. Фото: facebook.com/ultrastavriya1958

Бойовий шлях Ніжинського

У перші дні повномасштабного вторгнення росіян Віталій повернувся до України та добровільно приєднався до ЗСУ. Ніжинський вибрав позивний "Док". Він став молодшим сержантом 1-ї роти, взводу вогневої підтримки, 1-го штурмового батальйону 3ОШБр.

Ніжинський взяв участь у деокупації Київської області, звільняв від окупантів Херсонську область, боровся з інтервентами на Запорізькому напрямку. В останні місяці протистояв росіянам у Донецькій області. Віталій зазнав смертельного поранення біля села Богданівка. Ніжинського евакуювали, він переніс декілька операцій. Серце захисника України перестало битися 3 березня.

Ніжинському назавжди залишилось 27 років.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем "Манчестер Сіті".

Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

"Жирона" претендує на двох гравців "Шахтаря" — про кого йдеться.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

війна
спорт
футбол
Донецька область
вболівальники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня