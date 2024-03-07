Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відомий спортсмен-чемпіон загинув на фронті arrow

Відомий спортсмен-чемпіон загинув на фронті

7 березня 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий спортсмен-чемпіон загинув на фронті
Андрій Гуцал у війську. Фото: facebook.com/glenegorka
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий український спортсмен Андрій Гуцал загинув під час бою із російськими окупантами на фронті. Колишній чемпіон країни з регбі виконував оперативне завдання на одній із гарячих ділянок фронту.

Трагічну звістку опублікувала у Facebook Федерація регбі України.

Читайте також:

Андрій Гуцал добровільно приєднався до Збройних Сил України на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Спортивна підготовка дозволила колишньому чемпіону потрапити до підрозділу, який виконував найнебезпечніші завдання на найбільш активних напрямках.

Андрій Гуцал
Андрій Гуцал на фронті. Фото: facebook.com/glenegorka

Свій останній бій Гуцал ухвалив 27 лютого. Під час нерівного бою з окупантами захисник України отримав поранення, які не сумісні з життям.

Андрій Гуцал
Андрій Гуцал у складі регбійної команди. Фото: facebook.com/glenegorka

Чим відомий Гуцал

У 90-х роках спортсмен виступав у складі регбійної команди "Політехнік", яка з 1991 по 1997 роки виграла сім поспіль національних чемпіонських титулів. Після завершення професійної кар'єри Гуцал брав участь у багатьох ветеранських турнірах.

Нагадаємо, Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

Голанн попросив Мессі завершити кар'єру.

Депутат Гончаренко заявив, що Тимошенко може купити київське "Динамо".

війна
спорт
Спортсмени у ЗСУ
регбі
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського