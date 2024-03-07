Відомий спортсмен-чемпіон загинув на фронті

Андрій Гуцал у війську. Фото: facebook.com/glenegorka

Відомий український спортсмен Андрій Гуцал загинув під час бою із російськими окупантами на фронті. Колишній чемпіон країни з регбі виконував оперативне завдання на одній із гарячих ділянок фронту.

Трагічну звістку опублікувала у Facebook Федерація регбі України.

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Андрій Гуцал добровільно приєднався до Збройних Сил України на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Спортивна підготовка дозволила колишньому чемпіону потрапити до підрозділу, який виконував найнебезпечніші завдання на найбільш активних напрямках.

Андрій Гуцал на фронті. Фото: facebook.com/glenegorka

Свій останній бій Гуцал ухвалив 27 лютого. Під час нерівного бою з окупантами захисник України отримав поранення, які не сумісні з життям.

Андрій Гуцал у складі регбійної команди. Фото: facebook.com/glenegorka

Чим відомий Гуцал

У 90-х роках спортсмен виступав у складі регбійної команди "Політехнік", яка з 1991 по 1997 роки виграла сім поспіль національних чемпіонських титулів. Після завершення професійної кар'єри Гуцал брав участь у багатьох ветеранських турнірах.

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