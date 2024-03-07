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Известный спортсмен-чемпион погиб на фронте

7 марта 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный спортсмен-чемпион погиб на фронте
Андрей Гуцал в армии. Фото: facebook.com/glenegorka
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский спортсмен Андрей Гуцал погиб во время боя с российскими оккупантами на фронте. Бывший чемпион страны по регби выполнял оперативное задание на одном из горячих участков фронта. 

Трагическое известие опубликовала в Facebook Федерация регби Украины

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Андрей Гуцал добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Спортивная подготовка позволила бывшему чемпиону попасть в подразделение, которые выполняло опасные задачи на наиболее активных направлениях. 

Андрей Гуцал
Андрей Гуцал на фронте. Фото: facebook.com/glenegorka

Свой последний бой Гуцал принял 27 февраля. Во время неравного боя с оккупантами защитник Украины получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.

Андрей Гуцал
Андрей Гуцал в составе регбийной команды. Фото: facebook.com/glenegorka

Чем известен Гуцал 

В 90-е годы спортсмен выступал в составе регбийной команды "Политехник", которая с 1991 по 1997 годы выиграла семь подряд национальных чемпионских титулов. После завершения профессиональной карьеры Гуцал участвовал во многих ветеранских турнирах.

Напомним, Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

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