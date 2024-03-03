На фронте погиб украинский военный с позывным Динамо
Украинский военный Сергей Осадчук из Нетишина, у которого позывной "Динамо", погиб во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. Мужчине было 38 лет.
Об этом сообщили в Исполнительном комитете Нетишинского городского совета, передает Новини.LIVE.
По информации, солдат Сергей Осадчук на фронте был водителем 1-го пулеметного отделения пулеметного взвода в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".
У защитника осталась мать
Мужчина погиб вблизи населенного пункта Николаевка Бахмутского района Донецкой области. У него осталась мама.
Его похоронили в Нетишине, на местном кладбище.
"Его мужество и самоотверженность в борьбе за мир и независимость нашей страны будут помнить вечно. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и боевым собратьям Сергея. Его жертва напоминает нам о высокой цене свободы и мира, которую платят лучшие сыновья и дочери Украины", — написали ультрас киевского "Динамо".
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