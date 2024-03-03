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На фронте погиб украинский военный с позывным Динамо

3 марта 2024 11:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
На фронте погиб украинский военный с позывным Динамо
Сергей Осадчук. Фото: Ультрас "Динамо"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский военный Сергей Осадчук из Нетишина, у которого позывной "Динамо", погиб во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. Мужчине было 38 лет.

Об этом сообщили в Исполнительном комитете Нетишинского городского совета, передает Новини.LIVE.

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По информации, солдат Сергей Осадчук на фронте был водителем 1-го пулеметного отделения пулеметного взвода в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

У защитника осталась мать

Мужчина погиб вблизи населенного пункта Николаевка Бахмутского района Донецкой области. У него осталась мама.

Его похоронили в Нетишине, на местном кладбище.

"Его мужество и самоотверженность в борьбе за мир и независимость нашей страны будут помнить вечно. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и боевым собратьям Сергея. Его жертва напоминает нам о высокой цене свободы и мира, которую платят лучшие сыновья и дочери Украины", — написали ультрас киевского "Динамо".

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война
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