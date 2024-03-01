Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известный спортивный журналист погиб на фронте arrow

Известный спортивный журналист погиб на фронте

1 марта 2024 12:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный спортивный журналист погиб на фронте
Антон Яковенко в армии. Фото: XSport
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский журналист Антон Яковенко пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Он защищал страну на одном из самых горячих направлений фронта. 

Яковенко был добровольцем в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на XSport.

Читайте также:

С первых дней полномасштабного военного вторжения россиян в Украину Антон Яковенко добровольно отправился в армию. Он с оружием в руках защищал родину от интервентов, а позже присоединился к 72-й ОМБр имени Чорных Запорожцев.

Антон Яковенко
Антон Яковенко на фронте. Фото: XSport

В составе этого боевого соединения Яковенко успел побывать на нескольких участках фронта. Свой последний бой он принял в конце февраля под Угледаром в Донецкой области, где россияне пытаются прорвать линию обороны Украины. 

Кем был Антон Яковенко в мирной жизни

В последние годы перед вторжением оккупантов защитник работал на спортивном ресурсе XSport. Он был режиссером монтажа. Коллеги Антона Яковенко запомнили его добрым и отзывчивым человеком, который всегда был готов поддержать окружающих людей. 

Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер. 

Жена Роналду забрала детей и улетела от Криштиану. 

"Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.

"Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

война
журналисты
спорт
Угледар
Спортсмены в ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году