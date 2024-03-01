Известный спортивный журналист погиб на фронте

Антон Яковенко в армии. Фото: XSport

Украинский журналист Антон Яковенко пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Он защищал страну на одном из самых горячих направлений фронта.

Яковенко был добровольцем в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на XSport.

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С первых дней полномасштабного военного вторжения россиян в Украину Антон Яковенко добровольно отправился в армию. Он с оружием в руках защищал родину от интервентов, а позже присоединился к 72-й ОМБр имени Чорных Запорожцев.

Антон Яковенко на фронте. Фото: XSport

В составе этого боевого соединения Яковенко успел побывать на нескольких участках фронта. Свой последний бой он принял в конце февраля под Угледаром в Донецкой области, где россияне пытаются прорвать линию обороны Украины.

Кем был Антон Яковенко в мирной жизни

В последние годы перед вторжением оккупантов защитник работал на спортивном ресурсе XSport. Он был режиссером монтажа. Коллеги Антона Яковенко запомнили его добрым и отзывчивым человеком, который всегда был готов поддержать окружающих людей.

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