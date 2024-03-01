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Відомий спортивний журналіст загинув на фронті

1 березня 2024 12:17
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Відомий спортивний журналіст загинув на фронті
Антон Яковенко в армії. Фото: XSport
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український журналіст Антон Яковенко пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Він захищав країну на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Яковенко був добровольцем у лавах Збройних сил України (ЗСУ), повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на XSport.

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З перших днів повномасштабного військового вторгнення росіян до України Антон Яковенко добровільно вирушив до армії. Він зі зброєю в руках захищав батьківщину від інтервентів, а згодом приєднався до 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Антон Яковенко
Антон Яковенко на фронті. Фото: XSport

У складі цього бойового з'єднання Яковенко встиг побувати на декількох ділянках фронту. Свій останній бій він прийняв наприкінці лютого під Вугледаром на Донеччині, де росіяни намагаються прорвати лінію оборони України.

Ким був Антон Яковенко у мирному житті

Останніми роками перед вторгненням окупантів захисник працював на спортивному ресурсі XSport. Він був режисером монтажу. Колеги Антона Яковенка запам'ятали його доброю та чуйною людиною, яка завжди була готова підтримати людей навколо нього.

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війна
журналісти
спорт
Вугледар
Спортсмени у ЗСУ

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