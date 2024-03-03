На фронті загинув український військовий з позивним Динамо

Сергій Осадчук. Фото: Ультрас "Динамо"

Український військовий Сергій Осадчук з Нетішина, в якого позивний "Динамо", загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Чоловіку було 38 років.

Про це повідомили у Виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, передає Новини.LIVE.

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За інформацією, солдат Сергій Осадчук на фронті був водієм 1-го кулеметного відділення кулеметного взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

У захисника залишилась мати

Чоловік загинув поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області. У нього залишилася мама.

Його поховали у Нетішині, на місцевому кладовищі.

"Його мужність і самовідданість у боротьбі за мир та незалежність нашої країни пам’ятатимуть вічно. Ми висловлюємо найглибші співчуття родині, друзям та бойовим побратимам Сергія. Його жертва нагадує нам про високу ціну свободи та миру, яку платять найкращі сини та дочки України", — написали ультрас київського "Динамо".

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