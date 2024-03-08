Украинский болельщик из Крыма погиб на фронте в Донецкой области

Виталий Нежинский на фронте. Фото: facebook.com/ultrastavriya1958

Сообщество футбольных болельщиков Украины понесло еще одну потерю. Преданный поклонник симферопольской "Таврии" Виталий Нежинский погиб в борьбе с российскими оккупантами.

За два года украинский воин побывал в самых горячих точках фронта, сообщает в Facebook "Ультрас Таврия Симферополь".

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Виталий Нежинский с самого детства болел за симферопольскую "Таврию". Он окончил профессиональный медицинский колледж в Бериславе, стал фельдшером скорой помощи. В последние годы жил и работал в Польше.

Виталий Нежинский в рядах ВСУ. Фото: facebook.com/ultrastavriya1958

Боевой путь Нежинского

В первые дни полномасштабного вторжения россиян Виталий вернулся в Украину и добровольно присоединился к ВСУ. Нежинский выбрал позывной "Док". Он стал младшим сержантом 1-й роты, взвода огневой поддержки, 1-го штурмового батальона 3ОШБр.

Нежинский участвовал в деоккупации Киевской области, освобождал от оккупантов Херсонскую область, боролся с интервентами на Запорожском направлении. В последние месяцы противостоял россиянам в Донецкой области. Виталий получил смертельное ранение около села Богдановка. Нежинского эвакуировали, он перенес несколько операций. Сердце защитника Украины перестало биться 3 марта.

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