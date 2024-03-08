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Украинский болельщик из Крыма погиб на фронте в Донецкой области

8 марта 2024 10:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский болельщик из Крыма погиб на фронте в Донецкой области
Виталий Нежинский на фронте. Фото: facebook.com/ultrastavriya1958
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сообщество футбольных болельщиков Украины понесло еще одну потерю. Преданный поклонник симферопольской "Таврии" Виталий Нежинский погиб в борьбе с российскими оккупантами. 

За два года украинский воин побывал в самых горячих точках фронта, сообщает в Facebook "Ультрас Таврия Симферополь". 

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Виталий Нежинский с самого детства болел за симферопольскую "Таврию". Он окончил профессиональный медицинский колледж в Бериславе, стал фельдшером скорой помощи. В последние годы жил и работал в Польше. 

Виталий Нежинский
Виталий Нежинский в рядах ВСУ. Фото: facebook.com/ultrastavriya1958

Боевой путь Нежинского 

В первые дни полномасштабного вторжения россиян Виталий вернулся в Украину и добровольно присоединился к ВСУ. Нежинский выбрал позывной "Док". Он стал младшим сержантом 1-й роты, взвода огневой поддержки, 1-го штурмового батальона 3ОШБр.

Нежинский участвовал в деоккупации Киевской области, освобождал от оккупантов Херсонскую область, боролся с интервентами на Запорожском направлении. В последние месяцы противостоял россиянам в Донецкой области. Виталий получил смертельное ранение около села Богдановка. Нежинского эвакуировали, он перенес несколько операций. Сердце защитника Украины перестало биться 3 марта. 

Нежинскому навсегда осталось 27 лет. 

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футбол
Донецкая область
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