На фронте погиб спортсмен, который пропал без вести прошлым летом
Украинское спортивное сообщество понесло еще одну потерю. Подтвердилась гибель известного мастера по гребному спорту Дмитрия Губанова.
Спортсмен погиб на фронте во время борьбы с оккупантами, сообщает Федерация академической гребли Украины.
Дмитрий Губанов был многократным чемпионом Украины по гребельному спорту. Он становился бронзовым призером Европы и входил в национальную олимпийскую команду страны.
В первые недели полномасштабного вторжения россиян Губанов добровольно присоединился к Вооруженным Силам Украины. Он с оружием в руках защищал страну от российских оккупантов, побывал на самых горячих направлениях фронта.
Трагическое известие о Губанове
Еще 2 августа 2023 года Дмитрий перестал выходить на связь. Он считался пропавшим без вести. Семья защитника Украины до последнего надеялась, что Губанов остался жив, однако стало известно о гибели спортсмена.
У 28-летнего Губанова остались жена и дочь.
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