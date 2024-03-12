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На фронте погиб спортсмен, который пропал без вести прошлым летом

12 марта 2024 10:48
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На фронте погиб спортсмен, который пропал без вести прошлым летом
Дмитрий Губанов в армии. Фото: Федерация академической гребли Украины/Rowing Ukraine
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Украинское спортивное сообщество понесло еще одну потерю. Подтвердилась гибель известного мастера по гребному спорту Дмитрия Губанова. 

Спортсмен погиб на фронте во время борьбы с оккупантами, сообщает Федерация академической гребли Украины. 

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Дмитрий Губанов был многократным чемпионом Украины по гребельному спорту. Он становился бронзовым призером Европы и входил в национальную олимпийскую команду страны. 

В первые недели полномасштабного вторжения россиян Губанов добровольно присоединился к Вооруженным Силам Украины. Он с оружием в руках защищал страну от российских оккупантов, побывал на самых горячих направлениях фронта. 

Трагическое известие о Губанове 

Еще 2 августа 2023 года Дмитрий перестал выходить на связь. Он считался пропавшим без вести. Семья защитника Украины до последнего надеялась, что Губанов остался жив, однако стало известно о гибели спортсмена. 

У 28-летнего Губанова остались жена и дочь.

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