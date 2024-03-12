На фронте погиб спортсмен, который пропал без вести прошлым летом

Дмитрий Губанов в армии. Фото: Федерация академической гребли Украины/Rowing Ukraine

Украинское спортивное сообщество понесло еще одну потерю. Подтвердилась гибель известного мастера по гребному спорту Дмитрия Губанова.

Спортсмен погиб на фронте во время борьбы с оккупантами, сообщает Федерация академической гребли Украины.

Читайте также:

Дмитрий Губанов был многократным чемпионом Украины по гребельному спорту. Он становился бронзовым призером Европы и входил в национальную олимпийскую команду страны.

В первые недели полномасштабного вторжения россиян Губанов добровольно присоединился к Вооруженным Силам Украины. Он с оружием в руках защищал страну от российских оккупантов, побывал на самых горячих направлениях фронта.

Трагическое известие о Губанове

Еще 2 августа 2023 года Дмитрий перестал выходить на связь. Он считался пропавшим без вести. Семья защитника Украины до последнего надеялась, что Губанов остался жив, однако стало известно о гибели спортсмена.

У 28-летнего Губанова остались жена и дочь.

Напомним, Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд.

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

Мудрик забил "Ньюкаслу" — как болельщики "Челси" отреагировали на гол украинца.