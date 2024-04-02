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На війні з росіянами загинув український боксер із Севастополя

2 квітня 2024 18:40
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Агабекян Карен
редактор
На війні з росіянами загинув український боксер із Севастополя
Загиблий боксер Валерій Родіонов. Фото: Комітет молоді та спорту
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У зоні бойових дій загинув український боксер Валерій Родіонов. Уродженець Севастополя після окупації Криму захищав свою країну, а не побіг отримувати російський паспорт.

Про загибель спортсмена повідомив Спортивний комітет України.

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Родіонову на момент загибелі було 35 років. Герой із червня 2023 року служив у спецпідрозділі "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України. На його рахунку були різні операції, серед яких на острові Зміїний.

Загинув Родіонов 15 березня 2024 року від вибухової травми під час бойового завдання.

Повномасштабну війну з російськими окупантами Родіонов зустрів на службі у Нацполіції. Спочатку патрулював місто, а в грудні 2022-го почав служити у підрозділі поліції "Сафарі", а з 17 лютого 2023-го обіймав посаду заступника командира штурмової бригади Ноцполіції "Лють".

Як спортсмен Родіонов став КМС з боксу ще в 2004 році після перемоги на чемпіонаті АР Крим.

Після переїзду до Києва продовжував займатися боксом, почав пробувати сили у баскетболі. Паралельно навчався на правознавстві й став поліцейським.

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