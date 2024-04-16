На фронті загинув відомий уболівальник Динамо Київ

Олексій Кулініч в армії. Фото: telegram

На війні з російськими окупантами пожертвував собою уболівальник київського "Динамо". Він добровільно приєднався до Збройних сил України та захищав країну у найгарячіших точках.

Олексій Кулініч до останнього дня підтримував улюблену команду, повідомив telegram-аккаунт "Динамо".

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Ще один представник спільноти вболівальників повернувся з фронту "на щиті". Олексій Кулініч, який був відомий під позивним "Професор", загинув під час бою з російськими інтервентами.

Ким був Олексій Кулініч

Київське "Динамо" офіційно повідомило про втрату одного зі своїх відданих уболівальників. Він добровільно вирушив на фронт і служив у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

Олексій Кулініч любив "Динамо" та навіть в армії носив нашивку з емблемою київського клубу.

"Він віддав своє життя, захищаючи Батьківщину, вирізнявся високим професіоналізмом і відданістю своїй справі. Його мужність, сміливість та рішучість завжди будуть прикладом для всіх", — написали в "Динамо".

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