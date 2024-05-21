На фронте погиб известный украинский спортсмен и тренер
Еще один украинский патриот пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Во время выполнения задания по обороне рубежей страны погиб марафонец Роман Гаврилюк.
До начала полномасштабного вторжения россиян спортсмен вел мирную жизнь и занимался с детьми и юными атлетами, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Роман Гаврилюк пополнил пантеон Героев Украины, которые вернулись с фронта "на щите". Он добровольно присоединился к ВСУ, чтобы защитить страну от оккупантов, но погиб 17 мая во время отражения вражеских атак.
Чем был известен Гаврилюк
До начала полномасштабного вторжения Роман занимался спортом на Волыни. Уроженец Закарпатья был победителем чемпионата Украины в марафоне на 100 километров. Также Гаврилюк демонстрировал непревзойденные результаты забегов от Rivne Running Club, а в 2016 году в Вышгороде стал чемпионом Украины по забегу на 50 км.
После окончания активной карьеры Роман выступал на любительском уровне. Гаврилюк начал тренерскую деятельность и занимался с детьми и подростками.
Ему должно было исполниться 41 год. У Гаврилюка осталась жена и двое детей.
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