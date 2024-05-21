На фронте погиб известный украинский спортсмен и тренер

Роман Гаврилюк во время соревнования. Фото: facebook

Еще один украинский патриот пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Во время выполнения задания по обороне рубежей страны погиб марафонец Роман Гаврилюк.

До начала полномасштабного вторжения россиян спортсмен вел мирную жизнь и занимался с детьми и юными атлетами, сообщает Национальный олимпийский комитет.

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Роман Гаврилюк на турнире. Фото: facebook

Чем был известен Гаврилюк

До начала полномасштабного вторжения Роман занимался спортом на Волыни. Уроженец Закарпатья был победителем чемпионата Украины в марафоне на 100 километров. Также Гаврилюк демонстрировал непревзойденные результаты забегов от Rivne Running Club, а в 2016 году в Вышгороде стал чемпионом Украины по забегу на 50 км.

После окончания активной карьеры Роман выступал на любительском уровне. Гаврилюк начал тренерскую деятельность и занимался с детьми и подростками.

Ему должно было исполниться 41 год. У Гаврилюка осталась жена и двое детей.

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