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На фронте погиб известный украинский спортсмен и тренер

21 мая 2024 10:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На фронте погиб известный украинский спортсмен и тренер
Роман Гаврилюк во время соревнования. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один украинский патриот пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Во время выполнения задания по обороне рубежей страны погиб марафонец Роман Гаврилюк.

До начала полномасштабного вторжения россиян спортсмен вел мирную жизнь и занимался с детьми и юными атлетами, сообщает Национальный олимпийский комитет

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Роман Гаврилюк пополнил пантеон Героев Украины, которые вернулись с фронта "на щите". Он добровольно присоединился к ВСУ, чтобы защитить страну от оккупантов, но погиб 17 мая во время отражения вражеских атак. 

Роман Гаврилюк
Роман Гаврилюк на турнире. Фото: facebook

Чем был известен Гаврилюк 

До начала полномасштабного вторжения Роман занимался спортом на Волыни. Уроженец Закарпатья был победителем чемпионата Украины в марафоне на 100 километров. Также Гаврилюк демонстрировал непревзойденные результаты забегов от Rivne Running Club, а в 2016 году в Вышгороде стал чемпионом Украины по забегу на 50 км.

После окончания активной карьеры Роман выступал на любительском уровне. Гаврилюк начал тренерскую деятельность и занимался с детьми и подростками. 

Ему должно было исполниться 41 год. У Гаврилюка осталась жена и двое детей. 

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