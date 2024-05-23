Известный украинский легкоатлет погиб на фронте

Олег Мельничук в рядах ВСУ. Фото: facebook

Представитель украинской легкой атлетики Олег Мельничук пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Бывший спортсмен погиб во время выполнения оперативного задания.

О Мельничуке вспоминают как о добром и отзывчивом человеке, который был готов всегда прийти на помощь, сообщает в Facebook Федерация легкой атлетики Украины.

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Олег Мельничук присоединился к Вооруженным силам Украины в первые дни полномасштабного вторжения россиян. Он служил в одном из спецподразделений и побывал во многих горячих точках на фронте. Бывший легкоатлет погиб в ночь на 22 мая в бою с противником.

Олег Мельничук на фронте. Фото: instagram.com/alexander_mokliyak/

Что известно о Мельничуке

До полномасштабной войны Олег Мельничук профессионально занимался бегом. Он был широко известен не только в Украине, но и за ее пределами. Легкоатлет пропагандировал здоровый образ жизни и неоднократно представлял свою страну на международных соревнованиях.

Мельничук был одним из добровольцев, которые вступили в ВСУ в конце февраля 2022 года. Олег взял позывной "Слон" и со временем оказался в числе бойцов специального назначения одного подразделений, которое приняло участие в сражениях на многих фронтах в Украине.

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