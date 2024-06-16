Гравці двох футбольних команд влаштували бійку у Запоріжжі — постраждали поліцейські
Під час футбольного матчу у Запоріжжі стався скандал. Поєдинок завершився масовою бійкою за участю гравців обох команд.
Як мінімум декілька спортсменів було госпіталізовано внаслідок інциденту, повідомляє Патрульна поліція Запорізької області у Facebook.
У Запоріжжі відбувся футбольний поєдинок, у якому взяли участь команди Хортицької національної академії та Патрульної поліції. Після одного з ігрових епізодів учасник команди правоохоронців вдарив 16-річного підлітка з іншої команди.
Деталі скандального матчу
На момент, коли почалася бійка, молоді спортсмени з ХНА вели в рахунку. Один із поліцейських вважав, що суперники грають надто легко і вдарив одного з них прямо на поле. Почалася бійка. Згідно з повідомленнями свідків цих подій, поліцейські сильно побили одного із підлітків.
На допомогу студенту прийшов його батько, який також постраждав через бійку. У 16-річного підлітка діагностували струс мозку та значні садна. У батька підлітка зафіксували перелом щелепи та струс мозку.
Поліція Запорізької області вже розпочала розслідування за фактом того, що сталося.
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