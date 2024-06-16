Гравці двох футбольних команд влаштували бійку у Запоріжжі

Бійка під час футбольного матчу. Фото: скриншот Telegram

Під час футбольного матчу у Запоріжжі стався скандал. Поєдинок завершився масовою бійкою за участю гравців обох команд.

Як мінімум декілька спортсменів було госпіталізовано внаслідок інциденту, повідомляє Патрульна поліція Запорізької області у Facebook.

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У Запоріжжі відбувся футбольний поєдинок, у якому взяли участь команди Хортицької національної академії та Патрульної поліції. Після одного з ігрових епізодів учасник команди правоохоронців вдарив 16-річного підлітка з іншої команди.

Деталі скандального матчу

На момент, коли почалася бійка, молоді спортсмени з ХНА вели в рахунку. Один із поліцейських вважав, що суперники грають надто легко і вдарив одного з них прямо на поле. Почалася бійка. Згідно з повідомленнями свідків цих подій, поліцейські сильно побили одного із підлітків.

Бійка на футболі у Запоріжжі. Фото: Telegram

На допомогу студенту прийшов його батько, який також постраждав через бійку. У 16-річного підлітка діагностували струс мозку та значні садна. У батька підлітка зафіксували перелом щелепи та струс мозку.

Батько постраждалого підлітка. Фото: Telegram

Поліція Запорізької області вже розпочала розслідування за фактом того, що сталося.

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