Сборная Нидерландов с трудом обыграла Польшу в матче Евро-2024

Коди Гакпо забивает гол за Нидерланды. Фото: Reuters/Annegret Hilse

В первом поединке группы D на чемпионате Европы по футболу сыграли сборные Польши и Нидерландов. Обе команды сделали ставку на атаку и играли почти "без центра поля".

Польская команда сумела удивить подопечных Рональда Кумана, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Нидерландов была фаворитом этого противостояния. Большая часть первого тайма прошла у ворот польской команды, однако после перерыва ситуация кардинально изменилась.

Войцех Щенсный пропускает гол. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Сборная Польши дала отпор сопернику

Польша — Нидерланды — 1:2 (1:1)

Голы: Букса, 16 — Гакпо, 29; Вегхорст, 82.

Польша: Щенсный — Беднарек, Саламон (Берешинский, 86), Кивьор — Франковский, Зелинский (Пьотровский, 76), Романчук (Слиш, 55), Залевский — Урбанский (Свидерский, 55), Шиманский (Модер, 46), Букса.

Тренер: Михал Пробеж.

Нидерланды: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (Ван Де Вен, 87) — Схаутен, Рейндерс, Верман (Вейналдум, 62) — Симонс (Мален, 62), Депай (Вегхорст, 81), Гакпо (Фримпонг, 81).

Тренер: Рональд Куман.

Сборная Польши подошла к чемпионату Европы в хорошей форме. За неделю до турнира эта команда обыграла Украину со счетом 3:1. Перед матчем с Нидерландами у "кадры" были кадровые потери. Из-за травмы не сыграл Роберт Левандовский. Но это не помешало полякам продемонстрировать, что они всерьез претендуют на выход из группы.

Хави Симонс и Якуб Модер. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

В дебюте матча сборная Нидерландов упустила несколько хороших моментов. Щенсный спас поляков после удара Гакпо с близкой дистанции, а Схаутен не попал в пустой угол ворот. Но на 16-й минуте подопечные Пробежа заработали право на угловой, и Букса переиграл всех оппонентов в воздухе. Удар головой оказался точен, 1:0!

Нидерланды довольно быстро сумели отыграться. На 29-й минуте Гакпо пробил со средней дистанции. Мяч после рикошета от польского защитника оказался в воротах, 1:1! Сборная Польши сразу же пошла в атаке большими силами, и Вербрюгген не позволил забить Кивьору и Шиманскому.

Создалось впечатление, что Нидерландам не хватило сил на второй тайм. Матч развивался "на встречных курсах", поляки часто проводили опасные атаки. Подопечные Михала Пробежа "давили" на соперника, команды обменялись серией опасных моментов. Вербрюгген и Щенсный стали лучшими футболистами второго тайма.

Матч мог закончиться ничьей, но в конце поединка Аке забросил мяч в чужую штрафную. Вегхорст опередил Беднарека и точным ударом с десяти метров принес Нидерландам победу, 1:2!

Поляки проиграли, но продемонстрировали, что их нельзя сбрасывать со счетом в этой группе. Уже завтра Франция сыграет с Австрией и может возглавить турнирную таблицу в квартете D.

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