Англія обіграла Сербію 1-0 та очолила групу C на Євро-2024

Беллінгем приніс перемогу Англії над Сербією. Фото: x.com/EURO202

У групі C пройшов другий матч першого туру. Збірна Англії зіграла із Сербією.

Матч завершився перемогою Англії з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч Сербія — Англія

Англія активно розпочала матч, тоді як серби закрилися у своєму штрафному майданчику. При цьому Сака та Вокер на своєму правому фланзі створювали небезпечні моменти.

Англія єдиний гол у матчі забила на 13-й хвилині, коли Сака прострілив з лівого флангу на лінію воротарського майданчика, куди увірвався Беллінгем та головою забив м'яч у ворота Сербії.

Після голу Англія продовжила контролювати матч, але дуже небезпечних моментів не було.

У другому таймі Сербія краще розпочала і почала створювати небезпечні епізоди. Проте допомагати Влаховичу в атаці не всі хотіли. Саме тому англійці довели матч до перемоги.

Після першого туру Англія лідирує у групі із трьома очками. По одному балу у Данії та Словенії, а Сербія йде останньою без набраних балів.

Сербія — Англія — 0:1

Гол: Беллінгем, 13

Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Гудель (Іліч, 46), Лукич (Йович, 61), Костич — Влахович, Митрович (Тадич, 61).

Англія: Пікфорд — Уокер, Стоунз, Геї, Тріп'єр — Александер-Арнольд (Галагер, 69), Райс — Сака (Боуен, 76), Беллінгем (Мейн, 86), Фоден — Кейн.

Попередження: Гудель, Тадіч

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