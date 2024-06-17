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Англія завдяки голу Беллінгема мінімально перемогла Сербію на Євро-2024

17 червня 2024 00:24
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Агабекян Карен
редактор
Англія обіграла Сербію 1-0 та очолила групу C на Євро-2024
Беллінгем приніс перемогу Англії над Сербією. Фото: x.com/EURO202
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У групі C пройшов другий матч першого туру. Збірна Англії зіграла із Сербією.

Матч завершився перемогою Англії з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч Сербія — Англія

Англія активно розпочала матч, тоді як серби закрилися у своєму штрафному майданчику. При цьому Сака та Вокер на своєму правому фланзі створювали небезпечні моменти.

Англія єдиний гол у матчі забила на 13-й хвилині, коли Сака прострілив з лівого флангу на лінію воротарського майданчика, куди увірвався Беллінгем та головою забив м'яч у ворота Сербії.

Після голу Англія продовжила контролювати матч, але дуже небезпечних моментів не було.

У другому таймі Сербія краще розпочала і почала створювати небезпечні епізоди. Проте допомагати Влаховичу в атаці не всі хотіли. Саме тому англійці довели матч до перемоги.

Після першого туру Англія лідирує у групі із трьома очками. По одному балу у Данії та Словенії, а Сербія йде останньою без набраних балів.

Сербія — Англія — 0:1

Гол: Беллінгем, 13

Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Гудель (Іліч, 46), Лукич (Йович, 61), Костич — Влахович, Митрович (Тадич, 61).

Англія: Пікфорд — Уокер, Стоунз, Геї, Тріп'єр — Александер-Арнольд (Галагер, 69), Райс — Сака (Боуен, 76), Беллінгем (Мейн, 86), Фоден — Кейн.

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Збірна Англії по футболу
Євро-2024 по футболу
Сербія
футбол

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