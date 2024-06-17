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Англия благодаря голу Беллингема минимально победила Сербию на Евро-2024

17 июня 2024 00:24
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Агабекян Карен
редактор
Англия обыграла Сербию 1-0 и возглавила группу C на Евро-2024
Беллингем принес победу Англии над Сербией. Фото: x.com/EURO202
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В группе C состоялся второй матч первого тура. Сборная Англии сыграла с Сербией.

Матч завершился победой Англии со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Сербия — Англия

Англия активно начала матч, тогда как сербы закрылись в своей штрафной площадке. При этому Сака и Уокер на своем правом фланге создавали опасные моменты.

Англия единственный гол в матче забила на 13-й минуте , когда Сака прострелил с левого фланга на линию вратарской площадки, куда ворвался Беллингем и головой забил мяч в ворота Сербии.

После гола Англия продолжила контролировать матч, что больше опасных моментов не было.

Во втором тайме Сербия лучше начала матч и начала создавать опасные моменты. Однако помогать Влаховичу в атаке не все хотели. Именно поэтому англичане довели матч к победе.

После первого тура Англия лидирует в группе с тремя очками. По одному баллу у Дании и Словении, а Сербия идет последней без набранных баллов.

Сербия — Англия — 0:1

Гол: Беллингем, 13

Сербия: Райкович — Велькович, Миленкович, Павлович — Живкович, С. Милинкович-Савич, Гудель (Илич, 46), Лукич (Йович, 61), Костыч — Влахович, Митрович (Тадич, 61).

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Геи, Трипьер — Александер-Арнольд (Галлагер, 69), Райс — Сака (Боуэн, 76), Беллингем (Мейн, 86), Фоден — Кейн.

Предупреждение: Гудель, Тадич

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Сборная Англии по футболу
Евро-2024 по футболу
Сербия
футбол

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