На Евро-2024 сборная Словении украла победу у команды Дании

Словенцы радуются спасенному одному очку. Фото: x.com/EURO2024

На чемпионате Европы-2024 в Германии стартовал первый тур в группе С. В стартовом матче Словения сыграла с Данией.

Матч Словении против Дании завершился ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Словения — Дания

Команды активно начали матч и имели хорошие моменты. На 16-й минуте могли забивать словенцы, но немного неточным с 25 метров был Шешко.

Через минуту после опасного момента у Словении забили датчане. Эриксен, который на старте прошлого чемпионата Европы чуть не умер из-за проблем с сердцем, спустя три года отличился голом. После вбрасывания из аута Винд скинул мяч на Кристиана, который в касание забил в дальний угол ворот.

Словения смогла сравнять счет лишь на 77-й минуте. После подачи углового Янжа пробил в Юльмана, от которого мяч со сменой траектории полетел в противоположный от вратаря угол.

Словения — Дания — 1:1

Голы: Янжа, 77 — Эриксен, 17

Словения: Облак — Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа — Стоянович (Вербич, 67), Черин, Елшник (Целар, 75), Млакар (Станкович, 76) — Шпорар (Брекало, 90+5), Шешко (Куртич, 90+4).

Дания: Шмейхель — А. Кристенсен, Андерсен, Вестергор — Ба, Юльманн (Дилейни, 89), Хейбьерг (Нергор, 83), Кристиансен (Меле, 78) — Эриксен — Винд (Дольберг, 83), Хойлунн (Поульсен, 83).

Предупреждения: Стоянович, Целар — Юльманн

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