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Ребров напомнил, что в Украине футбол не на первом месте

16 июня 2024 20:10
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Агабекян Карен
редактор
Сергей Ребров рассказал о значимости побед на чемпионате Европы
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины 17 июня стартует на чемпионате Европы в Германии . Соперником сине-желтых будет команда Румынии.

Перед игрой главный тренер Украины Сергей Ребров рассказал "Трибуне" о важности участия в Евро-2024.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров по приезде в Германию. Фото: УАФ

Ребров считает, что победы в футболе нужны украинцам

По словам Реброва, Украине очень важно находиться на чемпионате Европы, поскольку это показывает желание страны быть европейской нацией.

Также Ребров отметил, что все же футбол не на первом месте, а война.

"Это очень важно, что Украина представлена на чемпионате Европы. Конечно, сейчас в нашей стране футбол не на первом месте. Гибнет много людей, много детей. Все футболисты, которые будут играть, будут делать это для наших бойцов, солдат, наших болельщиков", — сказал Ребров.

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

Первый матч на Евро против Румынии Украина начнет в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, "Челси" готовит трансфер Мудрика — где будет играть украинец.

Игроки двух футбольных команд устроили драку в Запорожье — пострадали полицейские.

Забарный назвал главную проблему сборной Украины.

Трубин назвал футболиста сборной Украины, имеющего скорость выше, чем у Мудрика.

Довбик принял решение уйти из "Жироны" — известно, какой клуб выбрал форвард.

Евро-2024 по футболу
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
футбол

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