Сергей Ребров рассказал о значимости побед на чемпионате Европы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины 17 июня стартует на чемпионате Европы в Германии . Соперником сине-желтых будет команда Румынии.

Перед игрой главный тренер Украины Сергей Ребров рассказал "Трибуне" о важности участия в Евро-2024.

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Ребров считает, что победы в футболе нужны украинцам

По словам Реброва, Украине очень важно находиться на чемпионате Европы, поскольку это показывает желание страны быть европейской нацией.

Также Ребров отметил, что все же футбол не на первом месте, а война.

"Это очень важно, что Украина представлена на чемпионате Европы. Конечно, сейчас в нашей стране футбол не на первом месте. Гибнет много людей, много детей. Все футболисты, которые будут играть, будут делать это для наших бойцов, солдат, наших болельщиков", — сказал Ребров.

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

Первый матч на Евро против Румынии Украина начнет в 16:00 по киевскому времени.

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