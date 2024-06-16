Миколенко пропустит важный матч сборной Украины на Евро-2024

Миколенко не сыграет за сборную Украины — Ребров сделал заявление
Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко не выйдет на поле в ближайшем поединке чемпионата Европы. Защитник пропустит дебютный матч на турнире.
Защитник все еще продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Telegram-канал "Взбірна".
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне первого поединка своей команды на Евро-2024. Уже в понедельник, 17 июня, "сине-желтые" сыграют с национальной командой Румынии.
Кадровая потеря сборной Украины
Защитник Виталий Миколенко так и не успел восстановиться после травмы. Футболист получил повреждение в товарищеском матче с Молдовой (4:0). Он все равно поехал с "сине-желтыми" на Евро-2024, но с Румынией Миколенко не сыграет.
Пока не известно, сможет ли Миколенко війти на поле в следующем поединке сборной Украины. Команда Сергея Реброва в рамках группового этапа будет противостоять Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).
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