Миколенко пропустит важный матч сборной Украины на Евро-2024

Виталий Миколенко не сыграет со сборной Румынии. Фото: instagram.com/mikola_16/

Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко не выйдет на поле в ближайшем поединке чемпионата Европы. Защитник пропустит дебютный матч на турнире.

Защитник все еще продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Telegram-канал "Взбірна".

Читайте также:

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне первого поединка своей команды на Евро-2024. Уже в понедельник, 17 июня, "сине-желтые" сыграют с национальной командой Румынии.

Ребров подтвердил отсутствие Миколенко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кадровая потеря сборной Украины

Защитник Виталий Миколенко так и не успел восстановиться после травмы. Футболист получил повреждение в товарищеском матче с Молдовой (4:0). Он все равно поехал с "сине-желтыми" на Евро-2024, но с Румынией Миколенко не сыграет.

Пока не известно, сможет ли Миколенко війти на поле в следующем поединке сборной Украины. Команда Сергея Реброва в рамках группового этапа будет противостоять Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

Напомним, "Челси" готовит трансфер Мудрика — где будет играть украинец.

Игроки двух футбольных команд устроили драку в Запорожье — пострадали полицейские.

Забарный назвал главную проблему сборной Украины.

Трубин назвал футболиста сборной Украины, имеющего скорость выше, чем у Мудрика.

Довбик принял решение уйти из "Жироны" — известно, какой клуб выбрал форвард.