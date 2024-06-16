Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко не сыграет за сборную Украины — Ребров сделал заявление arrow

Миколенко не сыграет за сборную Украины — Ребров сделал заявление

16 июня 2024 18:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко пропустит важный матч сборной Украины на Евро-2024
Виталий Миколенко не сыграет со сборной Румынии. Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко не выйдет на поле в ближайшем поединке чемпионата Европы. Защитник пропустит дебютный матч на турнире. 

Защитник все еще продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Telegram-канал "Взбірна". 

Читайте также:

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне первого поединка своей команды на Евро-2024. Уже в понедельник, 17 июня, "сине-желтые" сыграют с национальной командой Румынии. 

Сергей Ребров
Ребров подтвердил отсутствие Миколенко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кадровая потеря сборной Украины 

Защитник Виталий Миколенко так и не успел восстановиться после травмы. Футболист получил повреждение в товарищеском матче с Молдовой (4:0). Он все равно поехал с "сине-желтыми" на Евро-2024, но с Румынией Миколенко не сыграет. 

Пока не известно, сможет ли Миколенко війти на поле в следующем поединке сборной Украины. Команда Сергея Реброва в рамках группового этапа будет противостоять Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня). 

Напомним, "Челси" готовит трансфер Мудрика — где будет играть украинец. 

Игроки двух футбольных команд устроили драку в Запорожье — пострадали полицейские. 

Забарный назвал главную проблему сборной Украины. 

Трубин назвал футболиста сборной Украины, имеющего скорость выше, чем у Мудрика

Довбик принял решение уйти из "Жироны" — известно, какой клуб выбрал форвард.

Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Виталий Миколенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку