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Миколенко не зіграє за збірну України — Ребров зробив заяву

16 червня 2024 18:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко пропустить важливий матч збірної України на Євро-2024
Віталій Миколенко не зіграє із збірною Румунії. Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко не вийде на поле у найближчому поєдинку чемпіонату Європи. Захисник пропустить дебютний матч на турнірі.

Захисник все ще продовжує відновлюватись після травми, повідомляє Telegram-канал "Взбірна".

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію напередодні першого поєдинку своєї команди на Євро-2024. Вже у понеділок, 17 червня, "синьо-жовті" зіграють із національною командою Румунії.

Сергій Ребров
Ребров підтвердив відсутність Миколенка. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кадрова втрата збірної України

Захисник Віталій Миколенко так і не встиг відновитись після травми. Футболіст отримав пошкодження у товариському матчі з Молдовою (4:0). Він все одно поїхав із "синьо-жовтими" на Євро-2024, але з Румунією Миколенко не зіграє.

Поки не відомо, чи зможе Миколенко увійти на поле у наступному поєдинку збірної України. Команда Сергія Реброва в рамках групового етапу протистоятиме Словаччині (21 червня) та Бельгії (26 червня).

Нагадаємо, "Челсі" готує трансфер Мудрика — де гратиме українець.

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Сергій Ребров
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Віталій Миколенко

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