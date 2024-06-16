Миколенко пропустить важливий матч збірної України на Євро-2024

Віталій Миколенко не зіграє із збірною Румунії. Фото: instagram.com/mikola_16/

Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко не вийде на поле у найближчому поєдинку чемпіонату Європи. Захисник пропустить дебютний матч на турнірі.

Захисник все ще продовжує відновлюватись після травми, повідомляє Telegram-канал "Взбірна".

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію напередодні першого поєдинку своєї команди на Євро-2024. Вже у понеділок, 17 червня, "синьо-жовті" зіграють із національною командою Румунії.

Ребров підтвердив відсутність Миколенка. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кадрова втрата збірної України

Захисник Віталій Миколенко так і не встиг відновитись після травми. Футболіст отримав пошкодження у товариському матчі з Молдовою (4:0). Він все одно поїхав із "синьо-жовтими" на Євро-2024, але з Румунією Миколенко не зіграє.

Поки не відомо, чи зможе Миколенко увійти на поле у наступному поєдинку збірної України. Команда Сергія Реброва в рамках групового етапу протистоятиме Словаччині (21 червня) та Бельгії (26 червня).

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