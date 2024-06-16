Сергій Ребров розповів про значущість перемог на чемпіонаті Європи

Ребров нагадав, що в Україні футбол не на першому місці
Збірна України 17 червня стартує на чемпіонаті Європи в Німеччині. Суперником синьо-жовтих буде команда Румунії.
Перед грою головний тренер України Сергій Ребров розповів "Трибуні" про важливість участі на Євро-2024.
Ребров вважає, що перемоги у футболі потрібні українцям
За словами Реброва, Україні дуже важливо знаходитись на чемпіонаті Європи, оскільки це показує бажання країни бути європейською нацією.
Також Ребров зазначив, що наразі все ж футбол не на першому місці, а війна.
"Це дуже важливо, що Україна представлена на чемпіонаті Європи. Звичайно, зараз у нашій країні футбол не на першому місці. Гине багато людей, багато дітей. Всі футболісти, які будуть грати, робитимуть це для наших бійців, солдатів, наших вболівальників", — сказав Ребров.
Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.
Перший матч на Євро проти Румунії Україна почне о 16.00 за київським часом.
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