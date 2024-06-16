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Ребров нагадав, що в Україні футбол не на першому місці

16 червня 2024 20:10
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Агабекян Карен
редактор
Сергій Ребров розповів про значущість перемог на чемпіонаті Європи
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України 17 червня стартує на чемпіонаті Європи в Німеччині. Суперником синьо-жовтих буде команда Румунії.

Перед грою головний тренер України Сергій Ребров розповів "Трибуні" про важливість участі на Євро-2024.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров після приїзду до Німеччини. Фото: УАФ

Ребров вважає, що перемоги у футболі потрібні українцям

За словами Реброва, Україні дуже важливо знаходитись на чемпіонаті Європи, оскільки це показує бажання країни бути європейською нацією.

Також Ребров зазначив, що наразі все ж футбол не на першому місці, а війна.

"Це дуже важливо, що Україна представлена на чемпіонаті Європи. Звичайно, зараз у нашій країні футбол не на першому місці. Гине багато людей, багато дітей. Всі футболісти, які будуть грати, робитимуть це для наших бійців, солдатів, наших вболівальників", — сказав Ребров.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Перший матч на Євро проти Румунії Україна почне о 16.00 за київським часом.

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Євро-2024 по футболу
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
футбол

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