Сергій Ребров розповів про значущість перемог на чемпіонаті Європи

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України 17 червня стартує на чемпіонаті Європи в Німеччині. Суперником синьо-жовтих буде команда Румунії.

Перед грою головний тренер України Сергій Ребров розповів "Трибуні" про важливість участі на Євро-2024.

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За словами Реброва, Україні дуже важливо знаходитись на чемпіонаті Європи, оскільки це показує бажання країни бути європейською нацією.

Також Ребров зазначив, що наразі все ж футбол не на першому місці, а війна.

"Це дуже важливо, що Україна представлена на чемпіонаті Європи. Звичайно, зараз у нашій країні футбол не на першому місці. Гине багато людей, багато дітей. Всі футболісти, які будуть грати, робитимуть це для наших бійців, солдатів, наших вболівальників", — сказав Ребров.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Перший матч на Євро проти Румунії Україна почне о 16.00 за київським часом.

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