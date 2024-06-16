На Євро-2024 збірна Словенії вкрала перемогу у команди Данії

Словенці радіють врятованому одному балу. Фото: x.com/EURO2024

На чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині стартував перший тур у групі С. У стартовому матчі Словенія зіграла з Данією.

Матч Словенії проти Данії завершився нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Словенія — Данія

Команди активно розпочали матч та мали гарні моменти. На 16-й хвилині могли забивати словенці, але трохи неточним із 25 метрів був Шешко.

За хвилину після небезпечного моменту у Словенії забили данці. Еріксен, який на старті минулого чемпіонату Європи мало не помер через проблеми із серцем, через три роки відзначився голом. Після вкидання з ауту Вінд скинув м'яч на Крістіана, який у дотик забив у дальній кут воріт.

Словенія змогла зрівняти рахунок лише на 77-й хвилині. Після подачі кутового Янжа пробив у Юльмана, від якого м'яч зі зміною траєкторії полетів у протилежний від воротаря кут.

Словенія — Данія — 1:1

Голи: Янжа, 77 — Еріксен, 17

Словенія: Облак — Карничник, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович (Вербич, 67), Черін, Єлшник (Целар, 75), Млакар (Станкович, 76) — Шпорар (Брекало, 90+5), Шешко (Куртич, 90+ 4).

Данія: Шмейхель — А. Крістенсен, Андерсен, Вестергор — Ба, Юльманн (Ділейні, 89), Хейб'єрг (Нергор, 83), Крістіансен (Меле, 78) — Еріксен — Вінд (Дольберг, 83), Хойлунн (Поульсен, 83).

Попередження: Стоянович, Целар — Юльманн

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