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Вболівальники збірних Сербії та Албанії влаштували масову бійку на Євро-2024

16 червня 2024 18:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вболівальники збірної Албанії напали на сербських фанатів на Євро-2024
Албанські вболівальники під час матчу. Фото: Reuters/Florion Goga
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Третій день чемпіонату Європи з футболу ознаменувався серйозними скандалами. Перед матчем збірних Сербії та Англії сталася бійка за участю вболівальників одразу декількох команд.

Як мінімум чотири особи звернули до медиків після цього інциденту, повідомляє Bild.

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На Євро-2024 вже відбулася масова бійка, у якій взяли участь вболівальники збірних Сербії, Албанії та Англії. Поліції довелося застосувати силу, щоб утихомирити фанатів.

Бійка вболівальників на Євро-2024
Бійка вболівальників перед матчем Сербія — Англія. Фото: скриншот Telegram

Деталі скандалу на Євро-2024

Згідно з повідомленням німецьких журналістів, сербські вболівальники обідали в одному з ресторанів Гельзенкірхена, чекаючи матчу своєї національної команди зі збірною Англії. Несподівано на них напали фанати збірної Албанії, на боці яких виступили англійці.

Бійка вболівальників на Євро-2024
Німецька поліція розганяє вболівальників. Фото: скриншот Telegram

У бійці взяли участь близько сорока людей. Деякі з них отримали травми та звернулися до медиків. Німецькі поліцейські зуміли втихомирити вболівальників. Вони затримали трьох найбільших фанатів.

Вболівальники збірних Сербії та Албанії вже довгі роки конфліктують один з одним. У рамках відбору на Євро-2016 суддям довелося зупинити матч у Белграді між цими командами через те, що на трибунах розпочалася масова бійка.

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Албанія
футбол
Євро-2024
спорт
Сербія

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