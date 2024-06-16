Болельщики сборной Албании напали на сербских фанатов на Евро-2024

Албанские болельщики во время матча. Фото: Reuters/Florion Goga

Третий день чемпионата Европы по футболу ознаменовался серьезными скандалами. Перед матчем сборных Сербии и Англии произошла драка с участием болельщиков сразу нескольких команд.

Как минимум четыре человека обратили к медикам после этого инцидента, сообщает Bild.

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На Евро-2024 уже состоялась массовая драка, в которой приняли участие болельщики сборных Сербии, Албании и Англии. Полиции пришлось применить силу, чтобы утихомирить фанатов.

Драка болельщиков перед матчем Сербия — Англия. Фото: скриншот Telegram

Детали скандала на Евро-2024

Согласно сообщению немецких журналистов, сербские болельщики обедали в одном из ресторанов Гельзенкирхена в ожидании матча своей национальной команды со сборной Англии. Внезапно на них напали фанаты сборной Албании, на стороне которых выступили англичане.

Немецкая полиция разгоняет болельщиков. Фото: скриншот Telegram

В потасовке приняли участие около сорока человек. Некоторые из них получили травмы и обратились к медикам. Немецкие полицейские сумели утихомирить болельщиков. Они задержали трех наиболее буйных фанатов.

Болельщики сборных Сербии и Албании уже долгие годы конфликтуют друг с другом. В рамках отбора на Евро-2016 судьям пришлось остановить матч в Белграде между этими командами из-за того, что на трибунах началась массовая драка.

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