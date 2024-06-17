Евро-2024, день 3 — подготовка к первому матчу сборной Украины

Евро-2024, день 3-й — подготовка к первому матчу сборной Украины
Третий день на чемпионате Европы по футболу впервые за турнир принес негативные эмоции. Голов было меньше, чем накануне, зато грянуло сразу два скандала.
Запомнилась и пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва за день до матча команды на Евро-2024, сообщает портал Новини.LIVE.
Сергей Ребров подтвердил, что защитник национальной команды Виталий Миколенко не сыграет в поединке с Румынией. Футболист "Эвертона" продолжает восстанавливаться от травмы. Других кадровых потерь у команды, которая представила официальные костюмы на турнир, нет.
Матчи 17 июня:
- 16:00 Румыния — Украина;
- 19:00 Бельгия — Словакия;
- 22:00 Австрия — Франция.
Рекорды предыдущего дня
Сборная Нидерландов заставила волноваться своих болельщиков, которые устроили в Гамбурге "оранжевое море". Подопечные Рональда Кумана первыми пропустили от Польши, но вырвали победу в конце матча со счетом 2:1. Коди Гакпо забил первый матч Нидерландов и на ЧМ-2022, и на Евро-2024.
Сборная Словении доказала, что ее нельзя сбрасывать со счетов в матче с Данией. Каждый скандинавский футболист, за исключением вратаря, нанес как минимум один удар по воротам соперника. Однако матч завершился ничьей 1:1.
Программу дня завершили Сербия и Англия, болельщики которых подрались при участии албанцев за несколько часов до игры. Поединок получился не особо интересным (1:0), еще и российские флаги были замечены на трибунах.
Джуд Беллингем стал первым европейцем, который сыграл на трех больших турнирах до того, как ему исполнился 21 год. На ЧМ-2022 и Евро-2024 он стал автором первых голов сборной Англии.
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