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Евро-2024, день 3-й — подготовка к первому матчу сборной Украины

17 июня 2024 06:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Евро-2024, день 3 — подготовка к первому матчу сборной Украины
Футболисты сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Третий день на чемпионате Европы по футболу впервые за турнир принес негативные эмоции. Голов было меньше, чем накануне, зато грянуло сразу два скандала. 

Запомнилась и пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва за день до матча команды на Евро-2024, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сергей Ребров подтвердил, что защитник национальной команды Виталий Миколенко не сыграет в поединке с Румынией. Футболист "Эвертона" продолжает восстанавливаться от травмы. Других кадровых потерь у команды, которая представила официальные костюмы на турнир, нет. 

Сергей Ребров
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Матчи 17 июня: 

  • 16:00 Румыния — Украина; 
  • 19:00 Бельгия — Словакия; 
  • 22:00 Австрия — Франция. 

Рекорды предыдущего дня

Сборная Нидерландов заставила волноваться своих болельщиков, которые устроили в Гамбурге "оранжевое море". Подопечные Рональда Кумана первыми пропустили от Польши, но вырвали победу в конце матча со счетом 2:1. Коди Гакпо забил первый матч Нидерландов и на ЧМ-2022, и на Евро-2024. 

Сборная Словении доказала, что ее нельзя сбрасывать со счетов в матче с Данией. Каждый скандинавский футболист, за исключением вратаря, нанес как минимум один удар по воротам соперника. Однако матч завершился ничьей 1:1. 

Программу дня завершили Сербия и Англия, болельщики которых подрались при участии албанцев за несколько часов до игры. Поединок получился не особо интересным (1:0), еще и российские флаги были замечены на трибунах.

Джуд Беллингем забил Сербии
Джуд Беллингем забил Сербии. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Джуд Беллингем стал первым европейцем, который сыграл на трех больших турнирах до того, как ему исполнился 21 год. На ЧМ-2022 и Евро-2024 он стал автором первых голов сборной Англии. 

Напомним, "Челси" готовит трансфер Мудрика — где будет играть украинец.

Трубин назвал футболиста сборной Украины, имеющего скорость выше, чем у Мудрика.

"Жирона" Довбика и Цыганкова хочет купить игрока из чемпионата России. 

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