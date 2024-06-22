Сборные Украины без платформы Pass: грядут изменения в тренерских штабах

Глеб Платов (второй слева) в тренерском штабе сборной Украины. Фото: instagram.com/gleb.platov/

Тренерские штабы всех сборных Украины всех возрастов ждут большие изменения. Из них уберут аналитиков и кураторов образовательной программы Pass Глеба Платова.

Об этом на своем YouTube-канале сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Читайте также:

Что произошло с проектом Pass в сборных Украины

По информации Бурбаса, после чемпионата Европы-2024 платформа Pass покинет сборные Украины всех возрастов. Возможно, ее основатель Платов также уйдет с должности ассистента главного тренера национальной команды Сергея Реброва.

Причиной для ухода Pass из сборных могут стать провал Украины U-17 на чемпионате Европы и появление у платформы своей агентской компании "Феномен Спортс".

Также ассистента сборной Украины U-21 Кирилла Мазура, который является представителем Pass, якобы, поймали на том, что он предлагал клубам УПЛ игроков.

Различные факторы наложились друг на друга, и теперь УАФ хочет отказаться от услуг Pass.

Источник отметил, что инициатором ухода платформы Платова является глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию.

Яремчук признался, как ему удалось забить гол в ворота сборной Словакии.

Шапаренко прокомментировал передачу на Яремчука в матче со сборной Словакии.

Трубин рассказал, что почувствовал после пропущенного гола в матче со Словакией.